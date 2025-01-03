В пермском аэропорту был задержан вылет двух авиалайнеров из-за меток на радарах

Posted 3 января, 11:59
Published 3 января, 11:59
Modified 3 января, 12:01
Updated 3 января, 12:01
В аэропорту Большое Савино в Перми 3 января был задержан вылет двух авиалайнеров из-за неопознанных объектов. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Сначала в 4:07 в зоне ожидания на 10 минут задержался самолёт Embraer авиакомпании «Икар», выполнявший рейс KAR884 сообщением Калининград—Пермь. При посадке авиалайнера диспетчеры обратили внимание на неопознанную метку, движущуюся с юго-запада в сторону аэродрома посадки.
Затем в 7:15 по той же причине был задержан вылет рейса PBD570 по маршруту Пермь—Санкт-Петербург. На исполнительном старте самолёт Boing 738 M аваикомпании «Победа» простоял 20 минут.
В каждом случае были оповещены органы ПВО. При этом режим «Ковёр» в аэропорту не вводился.
Самолёт из Санкт-Петербурга в Пермь был перенаправлен 31 декабря на запасной аэродром в Екатеринбурге.