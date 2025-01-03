В пермском аэропорту был задержан вылет двух авиалайнеров из-за меток на радарах

Сначала в 4:07 в зоне ожидания на 10 минут задержался самолёт Embraer авиакомпании «Икар», выполнявший рейс KAR884 сообщением Калининград—Пермь. При посадке авиалайнера диспетчеры обратили внимание на неопознанную метку, движущуюся с юго-запада в сторону аэродрома посадки.