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Posted 3 января, 11:59

Published 3 января, 11:59

Modified 3 января, 12:01

Updated 3 января, 12:01

В пермском аэропорту 3 января был задержан вылет 2 авиалайнеров

В пермском аэропорту был задержан вылет двух авиалайнеров из-за меток на радарах

3 января 2025, 11:59
Фото: телеграм-канал Aviaincident.

В пермском аэропорту 3 января был задержан вылет 2 авиалайнеров

Сюжет
Аэропорт
Самолёты принадлежат авиакомпаниям «Победа» и «Икар».

В аэропорту Большое Савино в Перми 3 января был задержан вылет двух авиалайнеров из-за неопознанных объектов. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Сначала в 4:07 в зоне ожидания на 10 минут задержался самолёт Embraer авиакомпании «Икар», выполнявший рейс KAR884 сообщением Калининград—Пермь. При посадке авиалайнера диспетчеры обратили внимание на неопознанную метку, движущуюся с юго-запада в сторону аэродрома посадки.

Затем в 7:15 по той же причине был задержан вылет рейса PBD570 по маршруту Пермь—Санкт-Петербург. На исполнительном старте самолёт Boing 738 M аваикомпании «Победа» простоял 20 минут.

В каждом случае были оповещены органы ПВО. При этом режим «Ковёр» в аэропорту не вводился.

Самолёт из Санкт-Петербурга в Пермь был перенаправлен 31 декабря на запасной аэродром в Екатеринбурге.

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