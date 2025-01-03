В Пермском крае от неудачно пущенного фейерверка пострадал 10-месячный малыш

Posted 3 января, 04:35
Published 3 января, 04:35
Modified 3 января, 04:37
Updated 3 января, 04:37
В Пермском крае в новом году зафиксированы два случая ожогов от фейерверков. Подробности сообщают в региональном ГУ МЧС.
В Суксуне семья с компанией друзей запускали фейерверк. После двух выстрелов фейерверк стал вылетать в сторону и один из выстрелов попал прямо на одежду 10-месячного малыша, находившегося на руках отца. Родители незамедлительно сняли с ребенка задымившийся комбинезон, но одежда уже была прожжена на сквозь. Мальчик госпитализирован с термическими ожогами грудной клетки.
В Березниках 20-летний юноша при запуске фейерверка получил термические ожоги бедер. Выстреливший фейерверк попал пострадавшему в область паха, от чего загорелась одежда. Молодой человек сначала не хотел обращаться к медикам, однако, ожоги болели и пришлось идти за помощью.
Неправильное и рискованное использование пиротехнических изделий связано с серьезными проблемами, предупреждают в Минтербезопасности региона: