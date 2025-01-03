В Пермском крае от неудачно пущенного фейерверка пострадал 10-месячный малыш

В Суксуне семья с компанией друзей запускали фейерверк. После двух выстрелов фейерверк стал вылетать в сторону и один из выстрелов попал прямо на одежду 10-месячного малыша, находившегося на руках отца. Родители незамедлительно сняли с ребенка задымившийся комбинезон, но одежда уже была прожжена на сквозь. Мальчик госпитализирован с термическими ожогами грудной клетки.