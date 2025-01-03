properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 04:35

Published 3 января, 04:35

Modified 3 января, 04:37

Updated 3 января, 04:37

В Пермском крае зафиксированы 2 случая ожогов от фейерверков

В Пермском крае от неудачно пущенного фейерверка пострадал 10-месячный малыш

3 января 2025, 04:35
Фото: 1MI.

В Пермском крае зафиксированы 2 случая ожогов от фейерверков

Сюжет
Хэппи нью еар
Также ожоги паха получил юноша из Березников.

В Пермском крае в новом году зафиксированы два случая ожогов от фейерверков. Подробности сообщают в региональном ГУ МЧС.

В Суксуне семья с компанией друзей запускали фейерверк. После двух выстрелов фейерверк стал вылетать в сторону и один из выстрелов попал прямо на одежду 10-месячного малыша, находившегося на руках отца. Родители незамедлительно сняли с ребенка задымившийся комбинезон, но одежда уже была прожжена на сквозь. Мальчик госпитализирован с термическими ожогами грудной клетки.

В Березниках 20-летний юноша при запуске фейерверка получил термические ожоги бедер. Выстреливший фейерверк попал пострадавшему в область паха, от чего загорелась одежда. Молодой человек сначала не хотел обращаться к медикам, однако, ожоги болели и пришлось идти за помощью.

Неправильное и рискованное использование пиротехнических изделий связано с серьезными проблемами, предупреждают в Минтербезопасности региона:

  • возможны травмы, увечья и даже летальный исход.
  • химические вещества, выделяющиеся после применения пиротехники, могут вызвать респираторные и сердечно-сосудистые заболевания.
  • некачественная продукция может привести к пожарам и порче имущества.
Читайте также:
Пермякам напомнили, как избежать пожара от гирлянд и пиротехники в Новый годВ Перми закроют главный ледовый городокПермяки получили новогоднее поздравление из космоса
#Происшествия#Пожар#Хэппи нью еар#Новый год
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика