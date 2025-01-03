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Posted 3 января, 07:48

Published 3 января, 07:48

Modified 3 января, 07:50

Updated 3 января, 07:50

В Пермском крае открыли 6 ледовую переправу

В Пермском крае открыли шестую ледовую переправу

3 января 2025, 07:48
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае открыли 6 ледовую переправу

Это еще одна переправа через Каму.

В Гайнском муниципальном округе открыли еще две ледовые переправы через Каму. Об этом сообщают в краевом ГУ МЧС.

Одна из них — в районе поселка Касимовка в створе автомобильной дороги « Верхняя- Старица — Касимовка», вторая — в районе поселка Кебраты в створе автомобильной дороги «Лугдын-Кебраты».

Всего на территории края действует уже шесть ледовых переправ. Так, перед новым годом в Оханском городском округе открылась ледовая переправа через реку Кама. Переправа соединила город Оханск и посёлок Юго-Камский. Грузоподъёмность переправы — до 5 тонн.

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