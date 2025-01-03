В Пермском крае открыли шестую ледовую переправу

Posted 3 января, 07:48
Published 3 января, 07:48
Modified 3 января, 07:50
Updated 3 января, 07:50
В Гайнском муниципальном округе открыли еще две ледовые переправы через Каму. Об этом сообщают в краевом ГУ МЧС.
Одна из них — в районе поселка Касимовка в створе автомобильной дороги « Верхняя- Старица — Касимовка», вторая — в районе поселка Кебраты в створе автомобильной дороги «Лугдын-Кебраты».
Всего на территории края действует уже шесть ледовых переправ. Так, перед новым годом в Оханском городском округе открылась ледовая переправа через реку Кама. Переправа соединила город Оханск и посёлок Юго-Камский. Грузоподъёмность переправы — до 5 тонн.