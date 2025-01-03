В Пермском крае открыли шестую ледовую переправу

Всего на территории края действует уже шесть ледовых переправ. Так, перед новым годом в Оханском городском округе открылась ледовая переправа через реку Кама. Переправа соединила город Оханск и посёлок Юго-Камский. Грузоподъёмность переправы — до 5 тонн.