В Пермском крае вновь под колёсами автомобиля погиб пешеход

В четверг, 2 января, в 20:40 по автодороге «Пермь-Березники» двигался автомобиль «Лада X-Rey», под управлением 39-летнего водителя. На 34 км дороги водитель сбил пешехода, который находился на проезжей части и, по мнению дорожных полицейских, не планировал ее перехода. Также у пострадавшего отсутствовали световозвращающие элементы на одежде, на чем в службе акцентируют внимание. В результате автоаварии пешеход погиб.