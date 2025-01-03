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Posted 3 января, 05:01

Published 3 января, 05:01

Modified 3 января, 05:02

Updated 3 января, 05:02

Автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе «Пермь-Березники»

В Пермском крае вновь под колёсами автомобиля погиб пешеход

3 января 2025, 05:01
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции.

Автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе «Пермь-Березники»

Сюжет
Дтп
Мужчина двигался по дороге, не планируя ее перейти.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства автоаварии со смертельным исходом на автодороге «Пермь-Березники». Подробности сообщают в ведомстве.

В четверг, 2 января, в 20:40 по автодороге «Пермь-Березники» двигался автомобиль «Лада X-Rey», под управлением 39-летнего водителя. На 34 км дороги водитель сбил пешехода, который находился на проезжей части и, по мнению дорожных полицейских, не планировал ее перехода. Также у пострадавшего отсутствовали световозвращающие элементы на одежде, на чем в службе акцентируют внимание. В результате автоаварии пешеход погиб.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Вчера в селе Крохалево Юсьвинского округа водитель «Лады» насмерть сбил мужчину, стоявшего на проезжей части.

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