Что будет с рублем в январе 2025: прогнозы экспертов, курсы валют

Аналитик Наталья Мильчакова в беседе с сайтом MK.ru также оценила перспективы валюты в 2025 году. По словам эксперты, в течение 2025 года рубль может укрепиться: до 93 рублей за доллар в лучшем случае, а в худшем — опуститься до 113 рублей. Она отметила, что уровень в 120 рублей за доллар или, наоборот, возврат к 80 рублям за доллар маловероятны.