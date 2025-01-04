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Posted 4 января, 12:00

Published 4 января, 12:00

Modified 4 января, 12:02

Updated 4 января, 12:02

Что будет с рублем в январе 2025: прогнозы экспертов, курсы валют

Что будет с рублем в январе 2025: прогнозы экспертов, курсы валют

4 января 2025, 12:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Санкции
По мнению специалистов, серьезных негативных потрясений не будет.

Эксперты и финансовые аналитики дали прогнозы для курса рубля по отношению к основным мировым валютам — доллару, евро и юаню.

Что будет с рублем в январе

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова, считает, что в январе на рубль ослабится давление со стороны сезонных факторов, традиционных для конца года. Поскольку перед новым годом расходы потребителей, компаний и государства увеличиваются, валютный курс может стабилизироваться в районе отметки в 100 рублей за доллар.

Среди внешних факторов, которые могут повлиять на курс, может сработать геополитическая обстановка. Ведущий аналитик «Цифра брокер», Наталья Пырьева, в беседе с РИАМО отметила, что если в конце года сохранялась достаточно высокая волатильность, то в начале 2025 года стоит ожидать стабилизации ситуации: доллар в январе будет стоить 100-106 рублей, евро — 106-109 рублей, а юань — в диапазоне 13,7-14,1 рублей.

Курс рубля к доллару в 2025 году

Аналитик Наталья Мильчакова в беседе с сайтом MK.ru также оценила перспективы валюты в 2025 году. По словам эксперты, в течение 2025 года рубль может укрепиться: до 93 рублей за доллар в лучшем случае, а в худшем — опуститься до 113 рублей. Она отметила, что уровень в 120 рублей за доллар или, наоборот, возврат к 80 рублям за доллар маловероятны.

При этом в 2025 году российская экономика может в полной мере почувствовать санкции, введенные против банковского сектора, поэтому тенденция к ослаблению российской валюты будет прослеживаться в течение всего 2025 года: к декабрю доллар может вырасти в цене до 110-115 рублей, евро — до 115-120 рублей, а юань — до 14,5-15,5 рублей.

#Экономика#Санкции#Валюта#Евро#Доллар#Рубль#Прогнозы#Курс#Юань
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