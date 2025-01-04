Из-за ограничений в Пермь с опозданием вылетел рейс из Питера

Posted 4 января, 06:03
Published 4 января, 06:03
Modified 4 января, 06:09
Updated 4 января, 06:09
Сегодня, 4 января, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на несколько часов был отложен рейс до Перми авиакомпании «Победа». По данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 04:35, однако полет состоялся только 09:06. Сейчас рейс уже прибыл.
Первые ограничения в Пулково ввели около 23:53 (до 00:50). Со слов губернатора Ленобласти, в районе Лужской губы Финского залива был сбит беспилотник.
Ранее в аэропорту Большое Савино был задержан вылет двух авиалайнеров из-за неопознанных объектов.