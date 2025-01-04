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Posted 4 января, 06:03

Published 4 января, 06:03

Modified 4 января, 06:09

Updated 4 января, 06:09

Рейс из Санкт-Петербурга в Перми вылетел с опозданием почти на пять часов

Из-за ограничений в Пермь с опозданием вылетел рейс из Питера

4 января 2025, 06:03
Фото: 1MI.

Рейс из Санкт-Петербурга в Перми вылетел с опозданием почти на пять часов

Борт вылетел с опозданием почти на пять часов.

Сегодня, 4 января, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на несколько часов был отложен рейс до Перми авиакомпании «Победа». По данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 04:35, однако полет состоялся только 09:06. Сейчас рейс уже прибыл.

Первые ограничения в Пулково ввели около 23:53 (до 00:50). Со слов губернатора Ленобласти, в районе Лужской губы Финского залива был сбит беспилотник.

Ранее в аэропорту Большое Савино был задержан вылет двух авиалайнеров из-за неопознанных объектов.

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