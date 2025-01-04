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Posted 4 января, 08:33

Published 4 января, 08:33

Modified 4 января, 08:35

Updated 4 января, 08:35

В Прикамье простятся с погибшим в ходе спецоперации

На СВО погиб водитель-санитар из Прикамья

4 января 2025, 08:33

В Прикамье простятся с погибшим в ходе спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине
Прощание с земляком пройдет 5 января.

Администрация Верещагинского округа сообщила о гибели в ходе специальной военной операции Александра Монша. Власти сообщают, что мужчина погиб 16 декабря 2024 года.

Александр Моншь родился в 1980 году. В 1998–1999 гг. служил по контракту в Чеченской Республике. У него остались сын и жена. Прощание пройдёт 5 января в 12.00 в Верещагино в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

Специальная военная операция продолжается с февраля 2022 года. Сроки ее окончания пока неизвестны.

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#Военная операция на Украине
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