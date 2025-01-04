На СВО погиб водитель-санитар из Прикамья

Александр Моншь родился в 1980 году. В 1998–1999 гг. служил по контракту в Чеченской Республике. У него остались сын и жена. Прощание пройдёт 5 января в 12.00 в Верещагино в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».