На СВО погиб водитель-санитар из Прикамья

Posted 4 января, 08:33
Published 4 января, 08:33
Modified 4 января, 08:35
Updated 4 января, 08:35
Администрация Верещагинского округа сообщила о гибели в ходе специальной военной операции Александра Монша. Власти сообщают, что мужчина погиб 16 декабря 2024 года.
Александр Моншь родился в 1980 году. В 1998–1999 гг. служил по контракту в Чеченской Республике. У него остались сын и жена. Прощание пройдёт 5 января в 12.00 в Верещагино в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».
Специальная военная операция продолжается с февраля 2022 года. Сроки ее окончания пока неизвестны.