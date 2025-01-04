На уборку площадок для выгула собак в Перми потратят больше миллиона рублей

Posted 4 января, 05:23
Published 4 января, 05:23
Modified 4 января, 05:25
Updated 4 января, 05:25
В Перми ищут подрядчика на содержание площадок для выгула и дрессировки собак. Как выяснил журналист Properm.ru, на эти цели из бюджета готовы выделить 1 млн 148 тыс. рублей.
Согласно техническому заданию, победитель в течение этого года будет обязан следить за чистотой четырех площадок:
Подрядчик должен вовремя очищать участки от снега, посыпать их песком, убирать экскременты и вывозить отходы на полигон. Победителя конкурса определят 14 января.
Всего в Перми насчитывается около 30 площадок для выгула собак.