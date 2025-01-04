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Posted 4 января, 05:23

Published 4 января, 05:23

Modified 4 января, 05:25

Updated 4 января, 05:25

Власти объявили конкурс на очистку площадок для выгула собак

На уборку площадок для выгула собак в Перми потратят больше миллиона рублей

4 января 2025, 05:23
Фото: properm.ru.

Власти объявили конкурс на очистку площадок для выгула собак

Сюжет
Госзакупки
Победителю конкурса предстоит следить за четырьмя территориями.

В Перми ищут подрядчика на содержание площадок для выгула и дрессировки собак. Как выяснил журналист Properm.ru, на эти цели из бюджета готовы выделить 1 млн 148 тыс. рублей.

Согласно техническому заданию, победитель в течение этого года будет обязан следить за чистотой четырех площадок:

  • ул. Яблочкова, 38; (площадь 600 кв. м.)
  • ул. Солдатова, 43; (площадь 400 кв. м.)
  • Бродовское кольцо; (площадь 400 кв. м.)
  • ЖК «Гулливер». (площадь 500 кв. м.)

Подрядчик должен вовремя очищать участки от снега, посыпать их песком, убирать экскременты и вывозить отходы на полигон. Победителя конкурса определят 14 января.

Всего в Перми насчитывается около 30 площадок для выгула собак.

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#Пермь#Госзакупки#Собаки#Конкурс#Дрессировка
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