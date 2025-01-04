«Парма» третий раз в сезоне обыграла «Локомотив»

Posted 4 января, 14:39
Published 4 января, 14:39
Modified 4 января, 14:41
Updated 4 января, 14:41
Сегодня, 4 января, пермский баскетбольный клуб «Парма» в гостях обыграл краснодарский «Локомотив» со счетом 82:77. Самым результативным в составе пермяков стал Самсон Руженцев — 25 очков, семь подборов. Для пермяков это уже третья победа подряд на «Локо» в этом сезоне.
Следующий матч «Парма» проведет на выезде в рамках ¼ Winline Кубка России против подмосковных «Химок» 8 января. 11 января состоится домашняя игра с ЦСКА в рамках Лиги ВТБ.
После 23 игр пермяки идут на седьмом месте в регулярном чемпионате.