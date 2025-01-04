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Posted 4 января, 14:39

Published 4 января, 14:39

Modified 4 января, 14:41

Updated 4 января, 14:41

«Парма» третий раз в сезоне обыграла «Локомотив»

«Парма» третий раз в сезоне обыграла «Локомотив»

4 января 2025, 14:39
Фото: Единая лига ВТБ..
Сейчас наш клуб находится на седьмом месте в Единой лиге ВТБ.

Сегодня, 4 января, пермский баскетбольный клуб «Парма» в гостях обыграл краснодарский «Локомотив» со счетом 82:77. Самым результативным в составе пермяков стал Самсон Руженцев — 25 очков, семь подборов. Для пермяков это уже третья победа подряд на «Локо» в этом сезоне.

Следующий матч «Парма» проведет на выезде в рамках ¼ Winline Кубка России против подмосковных «Химок» 8 января. 11 января состоится домашняя игра с ЦСКА в рамках Лиги ВТБ.

После 23 игр пермяки идут на седьмом месте в регулярном чемпионате.

Пермская «Парма» в напряженном матче уступила победу казанскому УНИКСу
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#Баскетбол#Локомотив
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