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Posted 4 января, 10:15

Published 4 января, 10:15

Modified 4 января, 10:20

Updated 4 января, 10:20

Самолет из Перми пришлось посадить в Москве вместо Санкт-Петербурга

Рейс авиакомпании «Россия» так и не добрался из Перми до Питера

4 января 2025, 10:15
Фото: 1MI.

Самолет из Перми пришлось посадить в Москве вместо Санкт-Петербурга

Борт сейчас находится в Шереметьево.

Рейс авиакомпании «Россия», выполняющий полет из Перми в Санкт-Петербург, так и не добрался до пункта назначения. Как заметил журналист Properm.ru, по данным flightradar24, самолет сейчас находится в Шереметьево.

Фото: properm.ru

Со слов очевидцев, борт некоторое время кружил над Ленинградской областью, после чего был отправлен в Москву. После дозаправки пассажиров пригласили на вылет, но вновь отменили взлет.

Запрет на взлет и посадку самолетов в аэропорту «Пулково» действовал с 7:45 по 10:15 из-за угрозы беспилотников. По данным Росавиации, порядка 20 самолетов ушли на запасные аэродромы. Всего было уничтожено четыре БПЛА.

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#Пермь#Россия#Росавиация#Москва#Шереметьево#Беспилотники#Пулково#Ленинградская область#БПЛА
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