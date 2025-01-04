Рейс авиакомпании «Россия» так и не добрался из Перми до Питера

Posted 4 января, 10:15
Published 4 января, 10:15
Modified 4 января, 10:20
Updated 4 января, 10:20
Рейс авиакомпании «Россия», выполняющий полет из Перми в Санкт-Петербург, так и не добрался до пункта назначения. Как заметил журналист Properm.ru, по данным flightradar24, самолет сейчас находится в Шереметьево.
Со слов очевидцев, борт некоторое время кружил над Ленинградской областью, после чего был отправлен в Москву. После дозаправки пассажиров пригласили на вылет, но вновь отменили взлет.
Запрет на взлет и посадку самолетов в аэропорту «Пулково» действовал с 7:45 по 10:15 из-за угрозы беспилотников. По данным Росавиации, порядка 20 самолетов ушли на запасные аэродромы. Всего было уничтожено четыре БПЛА.