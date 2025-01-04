Рейс «Пермь — Санкт-Петербург» завершился спустя 15 часов

Ранее самолет после нескольких кругов в Ленинградской области ушел на посадку в Москву. Причиной послужило закрытое небо из-за атак беспилотников. После этого самолет был дозаправлен, однако даже после повторного приглашения пассажиров на посадку, взлет отменили.