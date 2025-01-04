Рейс «Пермь — Санкт-Петербург» завершился спустя 15 часов

Posted 4 января, 17:40
Published 4 января, 17:40
Modified 4 января, 17:42
Updated 4 января, 17:42
Рейс «Пермь — Санкт-Петербург» авиакомпании «Россия» завершился спустя 15 часов. Как сообщили Properm.ru пассажиры, они добрались до «Пулково» в 19:25 по МСК.
Ранее самолет после нескольких кругов в Ленинградской области ушел на посадку в Москву. Причиной послужило закрытое небо из-за атак беспилотников. После этого самолет был дозаправлен, однако даже после повторного приглашения пассажиров на посадку, взлет отменили.
Утром 4 января самолет из Питера также прилетел в Пермь с опозданием на пять часов.