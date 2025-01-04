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Posted 4 января, 17:40

Published 4 января, 17:40

Modified 4 января, 17:42

Updated 4 января, 17:42

Борт из Перми приземлился в Санкт-Петербурге спустя 15 часов

Рейс «Пермь — Санкт-Петербург» завершился спустя 15 часов

4 января 2025, 17:40
Фото: 1MI.

Борт из Перми приземлился в Санкт-Петербурге спустя 15 часов

Пассажиры приземлились в «Пулково».

Рейс «Пермь — Санкт-Петербург» авиакомпании «Россия» завершился спустя 15 часов. Как сообщили Properm.ru пассажиры, они добрались до «Пулково» в 19:25 по МСК.

Ранее самолет после нескольких кругов в Ленинградской области ушел на посадку в Москву. Причиной послужило закрытое небо из-за атак беспилотников. После этого самолет был дозаправлен, однако даже после повторного приглашения пассажиров на посадку, взлет отменили.

Утром 4 января самолет из Питера также прилетел в Пермь с опозданием на пять часов.

#Пермь#Беспилотники#Авиакомпания россия#Пулково
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