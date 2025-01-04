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Posted 4 января, 04:39

Published 4 января, 04:39

Modified 4 января, 04:41

Updated 4 января, 04:41

На Пермь 3 января обрушились сильные снегопады

Рождественская история. Фоторепортаж из окутанной снегопадами Перми

4 января 2025, 04:39
Фото: properm.ru.

На Пермь 3 января обрушились сильные снегопады

Осадки продолжатся в течение субботнего дня.

Вчера, 3 января, на Пермь обрушились сильные снегопады. В течение дня температура была в районе 0…+2˚С, но к вечеру пошел сильный снег. Properm.ru собрали фотографии, которые прислали пермяки.

Соборная площадь
Соборная площадь
Камский мост
Камский мост
Заснеженные улицы города
Заснеженные улицы города

Уже сегодня, 4 января, по данным синоптиков в Перми будет облачно с небольшими и умеренным снегопадами. Вероятно, днем пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -7…-2°С. Днём потеплеет до -4…+1°С.

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