Рождественская история. Фоторепортаж из окутанной снегопадами Перми

Posted 4 января, 04:39
Published 4 января, 04:39
Modified 4 января, 04:41
Updated 4 января, 04:41
Вчера, 3 января, на Пермь обрушились сильные снегопады. В течение дня температура была в районе 0…+2˚С, но к вечеру пошел сильный снег. Properm.ru собрали фотографии, которые прислали пермяки.
Уже сегодня, 4 января, по данным синоптиков в Перми будет облачно с небольшими и умеренным снегопадами. Вероятно, днем пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -7…-2°С. Днём потеплеет до -4…+1°С.