Рождественская история. Фоторепортаж из окутанной снегопадами Перми

Уже сегодня, 4 января, по данным синоптиков в Перми будет облачно с небольшими и умеренным снегопадами. Вероятно, днем пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -7…-2°С. Днём потеплеет до -4…+1°С.