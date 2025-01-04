Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

«Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку. Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены все услуги в соответствии с ФАП-82 [Федеральными авиационными правилами], в т. ч. размещение в отелях, для отправки рейса авиакомпания подготовила резервный борт», — сказано в сообщении пресс-службы компании.