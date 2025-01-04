Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Posted 4 января, 04:49
Published 4 января, 04:49
Modified 4 января, 04:52
Updated 4 января, 04:52
Сегодня, 4 января, самолет с отказавшим двигателем посадил экипаж «Уральских авиалиний». Борт вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург. На эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.
«Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку. Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены все услуги в соответствии с ФАП-82 [Федеральными авиационными правилами], в т. ч. размещение в отелях, для отправки рейса авиакомпания подготовила резервный борт», — сказано в сообщении пресс-службы компании.
По данным министерства гражданской авиации Египта, технические группы уже провели проверку для установления причин неисправности и выполнили необходимые ремонтные работы.