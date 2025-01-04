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Posted 4 января, 04:49

Published 4 января, 04:49

Modified 4 января, 04:52

Updated 4 января, 04:52

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

4 января 2025, 04:49
Фото: 1MI.
Борт приземлился в египетском аэропорту из-за неисправности двигателя.

Сегодня, 4 января, самолет с отказавшим двигателем посадил экипаж «Уральских авиалиний». Борт вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург. На эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.

«Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку. Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены все услуги в соответствии с ФАП-82 [Федеральными авиационными правилами], в т. ч. размещение в отелях, для отправки рейса авиакомпания подготовила резервный борт», — сказано в сообщении пресс-службы компании.

По данным министерства гражданской авиации Египта, технические группы уже провели проверку для установления причин неисправности и выполнили необходимые ремонтные работы.

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#Уральские авиалинии#Свердловская область#Ремонтные работы#Двигатель#Шарм-эш-Шейх#Авиапроисшествия
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