В Перми прошел День снеговика. Фоторепортаж, в котором очень много кругляшей

Posted 4 января, 10:34
Published 4 января, 10:34
Modified 4 января, 10:36
Updated 4 января, 10:36
Сегодня, 4 января, в Перми состоялся День снеговика. В нескольких районах города все желающие могли слепить снежного персонажа. Журналист Properm.ru отправился на набережную, где сделал фоторепортаж.
Пермяков также призывают делать фото и видео своих снеговиков и делиться ими в социальных сетях с хэштегом #ДеньСнеговикаПермь, чтобы их увидело как можно больше людей. Либо присылайте их в наш телеграм-канал.