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Posted 4 января, 10:34

Published 4 января, 10:34

Modified 4 января, 10:36

Updated 4 января, 10:36

В Перми прошел День снеговика. Фоторепортаж, в котором очень много кругляшей

В Перми прошел День снеговика. Фоторепортаж, в котором очень много кругляшей

4 января 2025, 10:34
Фото: properm.ru.
Сюжет
Хэппи нью еар
К массовой лепке присоединились сотни пермяков.

Сегодня, 4 января, в Перми состоялся День снеговика. В нескольких районах города все желающие могли слепить снежного персонажа. Журналист Properm.ru отправился на набережную, где сделал фоторепортаж.

Классический — с морковой
Классический — с морковой. Фото: properm.ru
Не снеговик, но белый мишка тоже хорошо
Не снеговик, но белый мишка тоже хорошо. Фото: properm.ru
В расслабленном состоянии — наш фаворит
В расслабленном состоянии — наш фаворит. Фото: properm.ru
Фото: properm.ru
Фото: properm.ru
А какого персонажа видите вы?
А какого персонажа видите вы?. Фото: properm.ru
И тебя снеговичок, мы тоже понимаем
И тебя снеговичок, мы тоже понимаем. Фото: properm.ru

Пермяков также призывают делать фото и видео своих снеговиков и делиться ими в социальных сетях с хэштегом #ДеньСнеговикаПермь, чтобы их увидело как можно больше людей. Либо присылайте их в наш телеграм-канал.

#Пермь#Хэппи нью еар#Фоторепортаж#День снеговика
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