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Posted 4 января, 12:35

Published 4 января, 12:35

Modified 4 января, 12:38

Updated 4 января, 12:38

В новом зоопарке Перми первые строения получили лицензию

Вольеры для хищников и ветлечебница в новом зоопарке получили лицензию

4 января 2025, 12:35

В новом зоопарке Перми первые строения получили лицензию

Сюжет
Никогданибудь
В данный момент зоологи готовят вольеры к переезду животных.

Первые строения нового зоопарка на ул. Архитектора Свиязева, 17в получили лицензию. Как сообщает телеграм-канал «Пермь 300», в частности необходимые допуски выдали кормокухне, ветлечебнице в санитарно-карантинном блоке, вольеру для копытных, хищников и хищных птиц. Сейчас зоологи готовят вольеры для переезда животных.

В декабре 2024 года управлением капитального строительства (УКС) Пермского края получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще 23 объектов нового пермского зоопарка.

Зоопарк на Нагорном начали строить еще в 2017 году, но уже в 2018 году Госстройэкспертиза признала почти все строения аварийными. Бывший директор УКС Пермского края Дмитрий Левинский был обвинен в хищении 353 млн рублей, направленных на возведение зоопарка, а также получении взятки на сумму 3 млн рублей. По последним данным, объект должен быть полностью готов в этом году.

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