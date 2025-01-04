Вольеры для хищников и ветлечебница в новом зоопарке получили лицензию

Posted 4 января, 12:35
Published 4 января, 12:35
Modified 4 января, 12:38
Updated 4 января, 12:38
Первые строения нового зоопарка на ул. Архитектора Свиязева, 17в получили лицензию. Как сообщает телеграм-канал «Пермь 300», в частности необходимые допуски выдали кормокухне, ветлечебнице в санитарно-карантинном блоке, вольеру для копытных, хищников и хищных птиц. Сейчас зоологи готовят вольеры для переезда животных.
В декабре 2024 года управлением капитального строительства (УКС) Пермского края получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще 23 объектов нового пермского зоопарка.
Зоопарк на Нагорном начали строить еще в 2017 году, но уже в 2018 году Госстройэкспертиза признала почти все строения аварийными. Бывший директор УКС Пермского края Дмитрий Левинский был обвинен в хищении 353 млн рублей, направленных на возведение зоопарка, а также получении взятки на сумму 3 млн рублей. По последним данным, объект должен быть полностью готов в этом году.