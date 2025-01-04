Вольеры для хищников и ветлечебница в новом зоопарке получили лицензию

Зоопарк на Нагорном начали строить еще в 2017 году, но уже в 2018 году Госстройэкспертиза признала почти все строения аварийными. Бывший директор УКС Пермского края Дмитрий Левинский был обвинен в хищении 353 млн рублей, направленных на возведение зоопарка, а также получении взятки на сумму 3 млн рублей. По последним данным, объект должен быть полностью готов в этом году.