Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании ДТП с автобусами в Перми

Минздрав Пермского края на запрос Properm.ru сообщил, что пострадали 5 взрослых и 1 ребенок, скорая помощь всех пострадавших доставила в больницы, откуда все были отпущены домой, на амбулаторное лечение. Никого не госпитализировали в стационар. Кроме тех кто обратился за медицинской помощью в больницы, были и те, кто не поехал в больницы, но так же получил ушибы, ссадины, упал, не удержавшись в момент столкновения автобусов.