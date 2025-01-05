Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании ДТП с автобусами в Перми

Posted 5 января, 10:19
Published 5 января, 10:19
Modified 5 января, 10:21
Updated 5 января, 10:21
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Предварительно установлено: 4 января 2025 года в Ленинском районе города Перми (улица Ленина, остановка «Улица Попова») произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутных автобусов. Водитель одного (№10) допустил столкновение с другим автобусом (№50), находившимся на остановке. В результате произошедшего пострадали несколько человек.
Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Минздрав Пермского края на запрос Properm.ru сообщил, что пострадали 5 взрослых и 1 ребенок, скорая помощь всех пострадавших доставила в больницы, откуда все были отпущены домой, на амбулаторное лечение. Никого не госпитализировали в стационар. Кроме тех кто обратился за медицинской помощью в больницы, были и те, кто не поехал в больницы, но так же получил ушибы, ссадины, упал, не удержавшись в момент столкновения автобусов.