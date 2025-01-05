Энергетики Прикамья перешли в режим повышенной готовности

Гололедо-изморозевые отложения — жутко проблемное явление, с которым борются энергетики. Намерзший лед рвет и схлестывает провода. Чтобы этого избежать, приходится проезжать десятки километров, обстукивая пролёты специальной штангой (там, где это возможно). Для безопасности отключают линию и заземляют провода.