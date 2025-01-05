Posted 5 января, 11:28
Published 5 января, 11:28
Modified 5 января, 11:33
Updated 5 января, 11:33
Как сообщает ТГ-канал «Новое ЖКХ», энергетики Прикамья перешли в режим повышенной готовности. Это вызвано предстоящим ухудшением погодных условий: по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра.
В постоянной готовности находятся 255 бригад, 280 единиц спецтехники, в случае необходимости для электроснабжения клиентов энергетики будут использовать 146 резервных источников питания суммарной мощностью почти 14 МВт.
Гололедо-изморозевые отложения — жутко проблемное явление, с которым борются энергетики. Намерзший лед рвет и схлестывает провода. Чтобы этого избежать, приходится проезжать десятки километров, обстукивая пролёты специальной штангой (там, где это возможно). Для безопасности отключают линию и заземляют провода.