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Posted 5 января, 11:28

Published 5 января, 11:28

Modified 5 января, 11:33

Updated 5 января, 11:33

Энергетики Прикамья перешли в режим повышенной готовности

Энергетики Прикамья перешли в режим повышенной готовности

5 января 2025, 11:28
Фото: ПАО Россети Урал.
В связи с погодными условиями (мокрый снег, изморозь, гололедица) энергетики сообщили, что перешли в режим повышенной готовности.

Как сообщает ТГ-канал «Новое ЖКХ», энергетики Прикамья перешли в режим повышенной готовности. Это вызвано предстоящим ухудшением погодных условий: по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра.

В постоянной готовности находятся 255 бригад, 280 единиц спецтехники, в случае необходимости для электроснабжения клиентов энергетики будут использовать 146 резервных источников питания суммарной мощностью почти 14 МВт.

Гололедо-изморозевые отложения — жутко проблемное явление, с которым борются энергетики. Намерзший лед рвет и схлестывает провода. Чтобы этого избежать, приходится проезжать десятки километров, обстукивая пролёты специальной штангой (там, где это возможно). Для безопасности отключают линию и заземляют провода.

Видео: ПАО Россети Урал.
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