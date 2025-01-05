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Posted 5 января, 05:12

Published 5 января, 05:12

Modified 5 января, 05:14

Updated 5 января, 05:14

Жителям центра Перми кататься на коньках негде, несмотря на каток у драмтеатра

Где кататься? Полный список лыжных баз и катков в Пермском крае

5 января 2025, 05:12
Фото: properm.ru.

Жителям центра Перми кататься на коньках негде, несмотря на каток у драмтеатра

На катки в Перми со дня их открытия скапливаются очень длинные очереди, где-то пермяки жалуются на состояние льда, где-то на тесноту, отсутствие возможности переодеться и согреться. Разбираемся, что не так, и какой каток выбрать.

Для массового катания в Перми и муниципалитетах Прикамья открыли 202 ледовых площадки и 63 лыжных базы.

Звучит внушительно. Но на фотографии — все те же бесконечные очереди на стадион «Трудовые резервы», где залит один из двух больших катков этой части города. Второй — на стадионе «Динамо», там тренируются спортсмены, и попасть на свободное катание проблематично, надо ориентироваться на определенные часы, предусмотренные графиком работы катка.

Каток в центре Перми, у Театра-Театра, бесплатен для посещения, есть прокат коньков, есть отдельный маленький каток для малышей до 7 лет. Но по отзывам посетителей, лёд плохой, мягкий, в рытвинах и его редко чистят от снега, что тоже осложняет катание. Для посещения катка надо зарегистрироваться на сайте, получить QR-код, сеанс катания — 45 минут, этого времени катающимся не хватает, особенно семьям с детьми.

Как выяснил журналист Properm.ru, из 202 ледовых площадок в крае в Перми только 28, из них большинство — это небольшие платные катки и хоккейные коробки во дворах домов и учебных учреждений. Судя по отзывам, особенно хвалят катки на Мильчакова, 34 и Солдатова, 8. Список катков — здесь.

Из 63 лыжных баз в крае в Перми — 10, на некоторыхз их них можно покататься не только на лыжах, но и на ватрушках, и на коньках (заливают лед, строят горки), полный список баз - здесь.

Вход и на катки, и на базы платный, от 100 рублей за человека со своим спортивным инвентарем.

#Катки#Лыжные базы#Ледовые катки#Где покататься на коньках
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