Где кататься? Полный список лыжных баз и катков в Пермском крае

Каток в центре Перми, у Театра-Театра, бесплатен для посещения, есть прокат коньков, есть отдельный маленький каток для малышей до 7 лет. Но по отзывам посетителей, лёд плохой, мягкий, в рытвинах и его редко чистят от снега, что тоже осложняет катание. Для посещения катка надо зарегистрироваться на сайте, получить QR-код, сеанс катания — 45 минут, этого времени катающимся не хватает, особенно семьям с детьми.