Губернатор Прикамья: «Завершено обустройство экотроп и мест отдыха в долине Егошихи»

Ещё три экопарка будут созданы в долине реки Данилихи — в сквере Каменских, Серебрянском парке и парке у Центрального рынка. Там появятся, по словам губернатора, вело- и пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, визит-центры, мостовые переходы и настилы для прогулок.