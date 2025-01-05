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Posted 5 января, 13:24

Published 5 января, 13:24

Modified 5 января, 13:26

Updated 5 января, 13:26

Губернатор Прикамья: «Завершено обустройство экотроп и мест отдыха в долине Егошихи»

Губернатор Прикамья: «Завершено обустройство экотроп и мест отдыха в долине Егошихи»

5 января 2025, 13:24
Фото: из тг-канала Дмитрия Махонина.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал про место для тихих семейных прогулок — Зелёное кольцо Перми, которое стало ещё комфортнее.

В конце 2024 года завершено благоустройство троп, склонов, переходов, мостиков в долине реки Егошихи. Благодаря проекту «Зелёное кольцо» открыты 15 входов в три больших пространства для прогулок — завод Шпагина-Егошихинский некрополь, Средняя дамба и Красные Казармы.

Появилось освещение, видеонаблюдение, смотровые, детские площадки, места для отдыха и спорта. Осенью там провели озеленение — высадили более 1250 деревьев и кустарников, в том числе и медоносных.

По словам Дмитрия Махонина, продолжается благоустройство самих парков, строительство визит-центров. Кроме того, в районе Средней дамбы будет оборудована детская площадка, а на участке в районе Красных Казарм — площадка для выгула собак.

Уже обустраивают спуск и подъезд к визит-центру из брусчатки, создают «дождевые сады» в долине реки Егошихи, чтобы вода после дождя с улиц поступала в реки, очищенная благодаря фитофильтрам. Весной работы будут продолжены.

Ещё три экопарка будут созданы в долине реки Данилихи — в сквере Каменских, Серебрянском парке и парке у Центрального рынка. Там появятся, по словам губернатора, вело- и пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, визит-центры, мостовые переходы и настилы для прогулок.

#Губернатор Пермского края#Губернатор#Егошиха#Дмитрий махонин#Экопарк#Зеленое кольцо перми
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