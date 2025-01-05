Губернатор Прикамья: «Завершено обустройство экотроп и мест отдыха в долине Егошихи»

Posted 5 января, 13:24
Published 5 января, 13:24
Modified 5 января, 13:26
Updated 5 января, 13:26
В конце 2024 года завершено благоустройство троп, склонов, переходов, мостиков в долине реки Егошихи. Благодаря проекту «Зелёное кольцо» открыты 15 входов в три больших пространства для прогулок — завод Шпагина-Егошихинский некрополь, Средняя дамба и Красные Казармы.
Появилось освещение, видеонаблюдение, смотровые, детские площадки, места для отдыха и спорта. Осенью там провели озеленение — высадили более 1250 деревьев и кустарников, в том числе и медоносных.
По словам Дмитрия Махонина, продолжается благоустройство самих парков, строительство визит-центров. Кроме того, в районе Средней дамбы будет оборудована детская площадка, а на участке в районе Красных Казарм — площадка для выгула собак.
Уже обустраивают спуск и подъезд к визит-центру из брусчатки, создают «дождевые сады» в долине реки Егошихи, чтобы вода после дождя с улиц поступала в реки, очищенная благодаря фитофильтрам. Весной работы будут продолжены.
Ещё три экопарка будут созданы в долине реки Данилихи — в сквере Каменских, Серебрянском парке и парке у Центрального рынка. Там появятся, по словам губернатора, вело- и пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, визит-центры, мостовые переходы и настилы для прогулок.