Международный аэропорт «Пермь» не принимает и не отправляет рейсы

Временные ограничения введены на работу аэропортов Нижнекамска, Ижевска и Перми, сообщили в Росавиации. По данным СМИ, аэропорты не принимали и не отправляли рейсы. В Ижевске, меньше чем через час после сообщения об ограничениях работы — аэропорт снова открыли.