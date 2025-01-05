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Posted 5 января, 07:48

Published 5 января, 07:48

Modified 5 января, 08:01

Updated 5 января, 08:01

Временно ограничена работа аэропортов в Нижнекамске, Перми, Ижевске, Казани

Международный аэропорт «Пермь» не принимает и не отправляет рейсы

5 января 2025, 07:48
Фото: 1MI.

Временно ограничена работа аэропортов в Нижнекамске, Перми, Ижевске, Казани

5 января 2025 года пресс-секретарь Росавиации в официальном ТГ-канале сообщил о том, что временно ограничена работа аэропорта в Перми и еще двух крупных городах страны. Утром из-за отражения атаки БПЛА была приостановлена работа аэропорта в Казани.

Временные ограничения введены на работу аэропортов Нижнекамска, Ижевска и Перми, сообщили в Росавиации. По данным СМИ, аэропорты не принимали и не отправляли рейсы. В Ижевске, меньше чем через час после сообщения об ограничениях работы — аэропорт снова открыли.

В ТГ-канале пермского аэропорта и на сайте информации никакой нет.

Утром в аэропорту Казани был объявлен режим «Ковёр»: аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы атаки БПЛА. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских судов утром введены временные ограничения на работу аэропорта Казань», — сообщает Росавиация.

По данным Минобороны РФ, ночью и утром 5 января беспилотники атаковали пять регионов: над Ростовской областью сбили 37 дронов, над Брянской областью — 20, 2 беспилотника уничтожили в Воронежской, один в Белгородской области (всего за сутки сбили более 29 БПЛА), еще один над Орловской областью.

#Большое савино#Аэропорт пермь#Ижевск#Международный аэропорт пермь#БПЛА#Ковёр#Нижнекамск
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