Международный аэропорт «Пермь» не принимает и не отправляет рейсы

Posted 5 января, 07:48
Published 5 января, 07:48
Modified 5 января, 08:01
Updated 5 января, 08:01
Временные ограничения введены на работу аэропортов Нижнекамска, Ижевска и Перми, сообщили в Росавиации. По данным СМИ, аэропорты не принимали и не отправляли рейсы. В Ижевске, меньше чем через час после сообщения об ограничениях работы — аэропорт снова открыли.
В ТГ-канале пермского аэропорта и на сайте информации никакой нет.
Утром в аэропорту Казани был объявлен режим «Ковёр»: аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы атаки БПЛА. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских судов утром введены временные ограничения на работу аэропорта Казань», — сообщает Росавиация.
По данным Минобороны РФ, ночью и утром 5 января беспилотники атаковали пять регионов: над Ростовской областью сбили 37 дронов, над Брянской областью — 20, 2 беспилотника уничтожили в Воронежской, один в Белгородской области (всего за сутки сбили более 29 БПЛА), еще один над Орловской областью.