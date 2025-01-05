На трассе в Прикамье в аварии с большегрузом пострадал водитель Тойоты

Posted 5 января, 08:55
Published 5 января, 08:55
Modified 5 января, 08:59
Updated 5 января, 08:59
4 января в 12:24 — 13:30 на телефон поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного о ДТП на трассе Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к поселку Ачит (94 км автодороги Пермь — Екатеринбург).
На трассе произошло столкновение двух автомобилей: большегруза SITRAK и Тойоты RAV 4. На место выехали спасатели Кунгура и экстренные службы. Спасатели вместе с пожарными провели стабилизацию автомобилей.
Пострадавшего из Тойоты извлекли с использованием ГАСИ (гидравлический аварийно-спасательный инструмент), передали его бригаде скорой медицинской помощи.
Мужчина 1987 года рождения доставлен в Кунгурскую больницу. Причины ДТП устанавливаются.