На трассе в Прикамье в аварии с большегрузом пострадал водитель Тойоты

4 января в 12:24 — 13:30 на телефон поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного о ДТП на трассе Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к поселку Ачит (94 км автодороги Пермь — Екатеринбург).