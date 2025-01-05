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Posted 5 января, 08:55

Published 5 января, 08:55

Modified 5 января, 08:59

Updated 5 января, 08:59

На трассе в Прикамье в аварии с большегрузом пострадал водитель Тойоты

На трассе в Прикамье в аварии с большегрузом пострадал водитель Тойоты

5 января 2025, 08:55
Фото: ПСС КМО.
Мужчину, пострадавшего в аварии, доставали из покореженного автомобиля с помощью специального оборудования.

4 января в 12:24 — 13:30 на телефон поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного о ДТП на трассе Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к поселку Ачит (94 км автодороги Пермь — Екатеринбург).

На трассе произошло столкновение двух автомобилей: большегруза SITRAK и Тойоты RAV 4. На место выехали спасатели Кунгура и экстренные службы. Спасатели вместе с пожарными провели стабилизацию автомобилей.

Пострадавшего из Тойоты извлекли с использованием ГАСИ (гидравлический аварийно-спасательный инструмент), передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Мужчина 1987 года рождения доставлен в Кунгурскую больницу. Причины ДТП устанавливаются.

#Пермский край#Происшествие#Авария#Кунгурский округ
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