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Posted 5 января, 12:40

Published 5 января, 12:40

Modified 5 января, 12:44

Updated 5 января, 12:44

Опять кто-то ел летучих мышей? Рассказываем, что за мнетапневмовирус бушует в Китае

Опять кто-то ел летучих мышей? Рассказываем, что за мнетапневмовирус бушует в Китае

5 января 2025, 12:40
Роспотребнадзор ежедневно изучает эпидемиологическую ситуацию, связанную с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае.

В Китае активно распространяются вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях.

Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию. Он может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

Инфекция может проявляться как обычное ОРВИ: насморк, кашель, повышение температуры; трудности с дыханием.

Вирус передается воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор сообщает, что ситуация под контролем.

Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов.

Профилактика: регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой, избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций. Регулярная уборка и дезинфекция поверхностей в домах и на рабочем месте помогает снизить риск заражения.

По данным Роспотребнадзора, существует набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, — для диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус. ОРВИ-скрин позволяет выявлять не только метапневмовирус, но и четыре вида вирусов парагриппа, риновирусы, коронавирусы, аденовирус и множество других патогенов, вызывающих острые респираторные заболевания.

При появлении симптомов ОРВИ, рекомендуется обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения.

#Роспотребнадзор#Мнетапневмовирус
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