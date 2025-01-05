Опять кто-то ел летучих мышей? Рассказываем, что за мнетапневмовирус бушует в Китае

Posted 5 января, 12:40
Published 5 января, 12:40
Modified 5 января, 12:44
Updated 5 января, 12:44
В Китае активно распространяются вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях.
Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию. Он может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.
Инфекция может проявляться как обычное ОРВИ: насморк, кашель, повышение температуры; трудности с дыханием.
Вирус передается воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор сообщает, что ситуация под контролем.
Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов.
Профилактика: регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой, избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций. Регулярная уборка и дезинфекция поверхностей в домах и на рабочем месте помогает снизить риск заражения.
По данным Роспотребнадзора, существует набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, — для диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус. ОРВИ-скрин позволяет выявлять не только метапневмовирус, но и четыре вида вирусов парагриппа, риновирусы, коронавирусы, аденовирус и множество других патогенов, вызывающих острые респираторные заболевания.
При появлении симптомов ОРВИ, рекомендуется обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения.