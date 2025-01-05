Опять кто-то ел летучих мышей? Рассказываем, что за мнетапневмовирус бушует в Китае

Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов.



Профилактика: регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой, избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций. Регулярная уборка и дезинфекция поверхностей в домах и на рабочем месте помогает снизить риск заражения.