Пермяков и гостей края просят быть аккуратнее: ожидаются гололед и «каша» на дорогах

Posted 5 января, 08:46
Published 5 января, 08:46
Modified 5 января, 08:48
Updated 5 января, 08:48
По данным Пермского ЦГМС, 6 января в отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.
Из-за мокрого снега возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий. Пресс-служба МЧС по Пермскому краю рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.