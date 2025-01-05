Пермяков и гостей края просят быть аккуратнее: ожидаются гололед и «каша» на дорогах

Из-за мокрого снега возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий. Пресс-служба МЧС по Пермскому краю рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.