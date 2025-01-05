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Posted 5 января, 08:46

Published 5 января, 08:46

Modified 5 января, 08:48

Updated 5 января, 08:48

Пермяков и гостей края просят быть аккуратнее: ожидаются гололед и «каша» на дорогах

Пермяков и гостей края просят быть аккуратнее: ожидаются гололед и «каша» на дорогах

5 января 2025, 08:46
По данным Пермского ЦГМС, 6 января ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Мокрый тяжелый липкий снег, под которым прячется лед, будет представлять опасность для автомобилистов и пешеходов.

По данным Пермского ЦГМС, 6 января в отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.

Из-за мокрого снега возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий. Пресс-служба МЧС по Пермскому краю рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

#Погода#Дороги#Гололед#Сложные дорожные условия#Непогода#Мокрый снег
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