В 2024 году в Прикамье отремонтировали 15 мостов, но ждут все одного — Чусовского

Posted 5 января, 09:26
Published 5 января, 09:26
Modified 5 января, 09:28
Updated 5 января, 09:28
Как сообщает Минтранс региона, завершен ремонт мостов через реки Колва, Чусовая, Пешковка, Извер и Кама. Окончен капитальный ремонт мостов на автодороге Чернушка–Куеда, в Юсьвенском, Кудымкарском муниципальном округе, а также в Губахинском городском округе.
Обновлены мосты на Восточном обходе Перми, реконструирован путепровод в Кизеле.
Чусовской мост, которого все ждут, обещают теперь закончить в 2026 году. Концессионное соглашение с «Пермской концессионной компанией» заключили еще в 2017 году, генподрядчик — АО «Стройтрансгаз». Новый мост в конце 2022 года сдали, а старый сразу закрыли на ремонт. Генподрядчик и субподрячик начали судиться, а летом 2024 года некий московский предприниматель Александр Савельев собрался покупать 50% «Пермской концессионной компании». Новые сроки сдачи старого Чусовского моста — 2026 год.