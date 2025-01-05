В 2024 году в Прикамье отремонтировали 15 мостов, но ждут все одного — Чусовского

Чусовской мост, которого все ждут, обещают теперь закончить в 2026 году. Концессионное соглашение с «Пермской концессионной компанией» заключили еще в 2017 году, генподрядчик — АО «Стройтрансгаз». Новый мост в конце 2022 года сдали, а старый сразу закрыли на ремонт. Генподрядчик и субподрячик начали судиться, а летом 2024 года некий московский предприниматель Александр Савельев собрался покупать 50% «Пермской концессионной компании». Новые сроки сдачи старого Чусовского моста — 2026 год.