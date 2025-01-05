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Posted 5 января, 09:26

Published 5 января, 09:26

Modified 5 января, 09:28

Updated 5 января, 09:28

В 2024 году в Прикамье отремонтировали 15 мостов, но ждут все одного — Чусовского

В 2024 году в Прикамье отремонтировали 15 мостов, но ждут все одного — Чусовского

5 января 2025, 09:26
Фото: пресс-службы Минтранса Пермского края.
Министерство транспорта Пермского края сообщает, что завершены работы на 15 мостах и путепроводах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает Минтранс региона, завершен ремонт мостов через реки Колва, Чусовая, Пешковка, Извер и Кама. Окончен капитальный ремонт мостов на автодороге Чернушка–Куеда, в Юсьвенском, Кудымкарском муниципальном округе, а также в Губахинском городском округе.

Обновлены мосты на Восточном обходе Перми, реконструирован путепровод в Кизеле.

Чусовской мост, которого все ждут, обещают теперь закончить в 2026 году. Концессионное соглашение с «Пермской концессионной компанией» заключили еще в 2017 году, генподрядчик — АО «Стройтрансгаз». Новый мост в конце 2022 года сдали, а старый сразу закрыли на ремонт. Генподрядчик и субподрячик начали судиться, а летом 2024 года некий московский предприниматель Александр Савельев собрался покупать 50% «Пермской концессионной компании». Новые сроки сдачи старого Чусовского моста — 2026 год.

#Дороги#Министерство транспорта#Минтранс#Дороги прикамья#Мосты#Путепроводы
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