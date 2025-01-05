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Posted 5 января, 04:31

Published 5 января, 04:31

Modified 5 января, 07:39

Updated 5 января, 07:39

В Перми рядом с детским ледовым городком из-за гололеда столкнулись два автобуса

В ДТП с автобусами в центре Перми пострадали 5 взрослых и ребенок

5 января 2025, 04:31
Фото: пресс-служба МЧС по Пермскому краю.

В Перми рядом с детским ледовым городком из-за гололеда столкнулись два автобуса

В Минздраве Пермского края о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами в центре Перми пока ничего не сообщают. Известно, что кого-то из пострадавших пассажиров госпитализировали.

Как сообщили Properm.ru очевидцы ДТП, автобус маршрута 10 врезался в автобус №50, который остановился на остановке «Улица Попова», чтобы осуществить высадку и посадку пассажиров. Пермяки, оказавшиеся свидетелями столкновения автобусов, предполагают, что 10-й занесло из-за гололеда.

Пострадали, по предварительным данным, пятеро взрослых человек и один ребенок. Но очевидцы говорят, что тех, кто просто ударился, получил ушибы, упал, при этом не стал обращаться за медицинской помощью, было больше. Салоны автобусов были полные, и практически никто из тех, кто ехал стоя, не удержались на ногах в момент столкновения, упали.

Водитель автобуса №10 тоже пострадала. По некоторым данным, из кабины ее пришлось извлекать сотрудникам МЧС. На место происшествия оперативно прибыли МЧС и скорая помощь, оказали первую помощь пострадавшим, увезли в больницы.

Прокуратура и следственный комитет проводят проверки: следователи разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия, надзорный орган — в соблюдении законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы.

Видео: фото пресс-служба МЧС по Пермскому краю.
#Видео#Авария#Общественный транспорт#Дтп с пострадавшими#Дтп с автобусами
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