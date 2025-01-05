В ДТП с автобусами в центре Перми пострадали 5 взрослых и ребенок

Posted 5 января, 04:31
Published 5 января, 04:31
Modified 5 января, 07:39
Updated 5 января, 07:39
Как сообщили Properm.ru очевидцы ДТП, автобус маршрута 10 врезался в автобус №50, который остановился на остановке «Улица Попова», чтобы осуществить высадку и посадку пассажиров. Пермяки, оказавшиеся свидетелями столкновения автобусов, предполагают, что 10-й занесло из-за гололеда.
Пострадали, по предварительным данным, пятеро взрослых человек и один ребенок. Но очевидцы говорят, что тех, кто просто ударился, получил ушибы, упал, при этом не стал обращаться за медицинской помощью, было больше. Салоны автобусов были полные, и практически никто из тех, кто ехал стоя, не удержались на ногах в момент столкновения, упали.
Водитель автобуса №10 тоже пострадала. По некоторым данным, из кабины ее пришлось извлекать сотрудникам МЧС. На место происшествия оперативно прибыли МЧС и скорая помощь, оказали первую помощь пострадавшим, увезли в больницы.
Прокуратура и следственный комитет проводят проверки: следователи разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия, надзорный орган — в соблюдении законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы.