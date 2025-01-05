В ДТП с автобусами в центре Перми пострадали 5 взрослых и ребенок

Пострадали, по предварительным данным, пятеро взрослых человек и один ребенок. Но очевидцы говорят, что тех, кто просто ударился, получил ушибы, упал, при этом не стал обращаться за медицинской помощью, было больше. Салоны автобусов были полные, и практически никто из тех, кто ехал стоя, не удержались на ногах в момент столкновения, упали.