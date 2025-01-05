В Генплан Кудымкара внесены зоны отдыха и спортобъекты — для развития туризма

Posted 5 января, 12:05
Published 5 января, 12:05
Modified 5 января, 12:07
Updated 5 января, 12:07
Завершены работы по внесению изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки в 12 муниципальных и городских округах Пермского края. Работы выполнили специалисты подведомственной организации ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края».
Так, для Кудымкарского муниципального округа предусмотрено «образование рекреационных зон с размещением спортивных объектов и баз отдыха в целях развития туризма», — рассказала руководитель группы кадастровых и инвентаризационных работ Коми-Пермяцкого окружного филиала ГБУ «ЦТИ ПК» Валентина Якимова.
Как отметила начальник отдела по терпланированию ГБУ «ЦТИ ПК» Елена Долгих, особенностью при разработке документации было исключение пересечений земельных участков с землями лесного фонда, перевод земельных участков из одной категории земель в другую, а также смена функционального зонирования территорий.
Утверждённые генеральные планы и правила землепользования и застройки размещены на сайтах муниципальных образований, а также в информационных системах ФГИС ТП и РИСОГД.