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Posted 5 января, 12:05

Published 5 января, 12:05

Modified 5 января, 12:07

Updated 5 января, 12:07

В Генплан Кудымкара внесены зоны отдыха и спортобъекты — для развития туризма

В Генплан Кудымкара внесены зоны отдыха и спортобъекты — для развития туризма

5 января 2025, 12:05
Всего, по данным краевого правительства, приняты изменения в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки 12 территорий Пермского края.

Завершены работы по внесению изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки в 12 муниципальных и городских округах Пермского края. Работы выполнили специалисты подведомственной организации ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края».

Так, для Кудымкарского муниципального округа предусмотрено «образование рекреационных зон с размещением спортивных объектов и баз отдыха в целях развития туризма», — рассказала руководитель группы кадастровых и инвентаризационных работ Коми-Пермяцкого окружного филиала ГБУ «ЦТИ ПК» Валентина Якимова.

Как отметила начальник отдела по терпланированию ГБУ «ЦТИ ПК» Елена Долгих, особенностью при разработке документации было исключение пересечений земельных участков с землями лесного фонда, перевод земельных участков из одной категории земель в другую, а также смена функционального зонирования территорий.

Утверждённые генеральные планы и правила землепользования и застройки размещены на сайтах муниципальных образований, а также в информационных системах ФГИС ТП и РИСОГД.

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