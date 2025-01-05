В Генплан Кудымкара внесены зоны отдыха и спортобъекты — для развития туризма

Как отметила начальник отдела по терпланированию ГБУ «ЦТИ ПК» Елена Долгих, особенностью при разработке документации было исключение пересечений земельных участков с землями лесного фонда, перевод земельных участков из одной категории земель в другую, а также смена функционального зонирования территорий.