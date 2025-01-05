В Перми будут бесплатно раздавать вещи

Всё, чем вы пользовались бы сами с удовольствием, но «душа не лежит», не подходит больше размер, — можно принести. Можно прийти без всего и забрать всё, что душе угодно.

Можно отдать вещи и ничего не брать. Можно передать вещи накануне или курьером