В Перми будут бесплатно раздавать вещи

Posted 5 января, 10:44
Published 5 января, 10:44
Modified 5 января, 10:46
Updated 5 января, 10:46
«Пора меняться? Только к лучшему!», — написали организаторы первого в 2025 году СВОПа — экологическая акция по обмену, раздаче и приемке вещей в хорошем и отличном состоянии.
По словам организаторов, можно и нужно:
Всё, чем вы пользовались бы сами с удовольствием, но «душа не лежит», не подходит больше размер, — можно принести. Можно прийти без всего и забрать всё, что душе угодно.
Можно отдать вещи и ничего не брать. Можно передать вещи накануне или курьером
СВОП пройдет 8 января 2025 года с 13 до 15 в пространстве общественного центра «Стахановец», ул. Стахановская, 18
Кака отмечают организаторы, СВОП — это про сознательность, экологичность и даже большое доброе дело, ведь по итогам сбора, оставшиеся вещи уедут на благотворительность.