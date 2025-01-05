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Posted 5 января, 10:44

Published 5 января, 10:44

Modified 5 января, 10:46

Updated 5 января, 10:46

В Перми будут бесплатно раздавать вещи

В Перми будут бесплатно раздавать вещи

5 января 2025, 10:44
В Перми пройдет акция по приему и раздаче вещей, которые кому-то стали не нужны, а кому-то нужны очень.

«Пора меняться? Только к лучшему!», — написали организаторы первого в 2025 году СВОПа — экологическая акция по обмену, раздаче и приемке вещей в хорошем и отличном состоянии.

По словам организаторов, можно и нужно:

  • приносить женскую и мужскую одежду и обувь в хорошем и отличном состоянии,
  • детскую одежду и обувь,
  • сумочки, платочки, шапки и украшения,
  • постельное белье,
  • интересные книги,
  • косметику и парфюмерию с актуальным сроком годности.

Всё, чем вы пользовались бы сами с удовольствием, но «душа не лежит», не подходит больше размер, — можно принести. Можно прийти без всего и забрать всё, что душе угодно.
Можно отдать вещи и ничего не брать. Можно передать вещи накануне или курьером

СВОП пройдет 8 января 2025 года с 13 до 15 в пространстве общественного центра «Стахановец», ул. Стахановская, 18

Кака отмечают организаторы, СВОП — это про сознательность, экологичность и даже большое доброе дело, ведь по итогам сбора, оставшиеся вещи уедут на благотворительность.

#Своп#Благотпорительность#Раздача вещей#Сдача вещей в хорошем состоянии
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