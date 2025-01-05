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Posted 5 января, 12:21

Published 5 января, 12:21

Modified 5 января, 12:23

Updated 5 января, 12:23

В Пермском крае мужчина сгорел на своем диване

В Пермском крае мужчина сгорел на своем диване

5 января 2025, 12:21
Фото: пресс-служба МЧС по Пермскому краю.
За истекшие сутки 4 января 2025 года на территории Пермского края ликвидировано 9 пожаров, из них: по 2 пожара на территории Перми, Чусовского городского округа и Пермского муниципального округа, по 1 пожару на территориях Добрянского, Краснокамского, Кизеловского городских округов.

На пожарах имеются погибшие и травмированные. Год для сотрудников МЧС начался с вызовов. Пожарно-спасательные подразделения в Добрянском муниципальном округе приехали на сообщение о погибшем в огне в доме на улице Энгельса.

Выяснилось, что мужчина закурил, лежа на диване, уснул, не потушив сигарету, от нее загорелся диван, мужчина не смог спастись, задохнулся и обгорел. Труп обнаружил родственник погибшего.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. МЧС напоминает, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!

#Пожар#Огонь#Мс
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