В Пермском крае мужчина сгорел на своем диване

Posted 5 января, 12:21
Published 5 января, 12:21
Modified 5 января, 12:23
Updated 5 января, 12:23
На пожарах имеются погибшие и травмированные. Год для сотрудников МЧС начался с вызовов. Пожарно-спасательные подразделения в Добрянском муниципальном округе приехали на сообщение о погибшем в огне в доме на улице Энгельса.
Выяснилось, что мужчина закурил, лежа на диване, уснул, не потушив сигарету, от нее загорелся диван, мужчина не смог спастись, задохнулся и обгорел. Труп обнаружил родственник погибшего.
Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. МЧС напоминает, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!