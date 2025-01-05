В Пермском театре оперы и балета сегодня состоится сотый показ «Щелкунчика»

Этот спектакль давно стал неотъемлемой частью праздничного сезона. «Пермский „Щелкунчик“ — это тонкая гармония великолепной хореографии, вдохновляющей музыки Чайковского и яркой сценографии, которые переносят зрителей в волшебный мир праздника, мечты и красоты», — рассказывают афиши театра.