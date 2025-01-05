В Пермском театре оперы и балета сегодня состоится сотый показ «Щелкунчика»

Posted 5 января, 10:00
Published 5 января, 10:00
Modified 5 января, 10:02
Updated 5 января, 10:02
Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, 5 января 2025 года в театре состоится особое событие — 100-й показ балета «Щелкунчик» в постановке Алексея Мирошниченко.
Этот спектакль давно стал неотъемлемой частью праздничного сезона. «Пермский „Щелкунчик“ — это тонкая гармония великолепной хореографии, вдохновляющей музыки Чайковского и яркой сценографии, которые переносят зрителей в волшебный мир праздника, мечты и красоты», — рассказывают афиши театра.
Напомним, билетов на спектакль нет, в начале осени, на старте продаж, кому-то удалось купить билеты за 700 рублей, ближе к Новому Году стоимость места в партере достигала 30 тыс. рублей.