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Posted 5 января, 06:20

Published 5 января, 06:20

Modified 5 января, 06:22

Updated 5 января, 06:22

В Пермской митрополии рассказали, где и во сколько в Рождество пройдут богослужения

В Пермской митрополии рассказали, где и во сколько в Рождество пройдут богослужения

5 января 2025, 06:20
Фото: со страницы Белогорского монастыря.
В ночь с 6 на 7 января в храмах города Перми и Пермского края состоятся ночные богослужения, посвященные празднованию Рождества. Пермская митрополия сообщает, где и когда они пройдут.

Православные Прикамья традиционно интересуются, во сколько начнутся ночные праздничные богослужения в храмах краевого центра и в Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре.

По данным Пермской митрополии, главное Рождественское богослужение состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе (Монастырская, 95). Его возглавит Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский (в ночь с 6 на 7 января 23.45 — ночная Божественная литургия Архиерейским служением).

Также ночные богослужения пройдут в Храме во имя Всех святых (Тихая, 23) — (в ночь с 6 на 7 января 0.00 — ночная Божественная литургия); в Петропавловском соборе (Советская, 1/1) — (0.00 — ночная Божественная литургия); в Храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Ленина, 48) — (23.45 — ночная Божественная литургия); Храме в честь Вознесения Господня Екатерининская, 170) — (23.40 — ночная Божественная литургия) и других храмах города.

В Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре (Кунгурский район, деревня Белая гора) 6 января в 16.00 начнется Всенощное бдение, в ночь с 6 на 7 января 0.00 — ночная Божественная литургия, 7 января 10.00 — утренняя Божественная литургия.

#Рождество#Богослужения на рождество#Храмы перми
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