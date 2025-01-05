В Пермской митрополии рассказали, где и во сколько в Рождество пройдут богослужения

Posted 5 января, 06:20
Published 5 января, 06:20
Modified 5 января, 06:22
Updated 5 января, 06:22
Православные Прикамья традиционно интересуются, во сколько начнутся ночные праздничные богослужения в храмах краевого центра и в Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре.
По данным Пермской митрополии, главное Рождественское богослужение состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе (Монастырская, 95). Его возглавит Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский (в ночь с 6 на 7 января 23.45 — ночная Божественная литургия Архиерейским служением).
Также ночные богослужения пройдут в Храме во имя Всех святых (Тихая, 23) — (в ночь с 6 на 7 января 0.00 — ночная Божественная литургия); в Петропавловском соборе (Советская, 1/1) — (0.00 — ночная Божественная литургия); в Храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Ленина, 48) — (23.45 — ночная Божественная литургия); Храме в честь Вознесения Господня Екатерининская, 170) — (23.40 — ночная Божественная литургия) и других храмах города.
В Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре (Кунгурский район, деревня Белая гора) 6 января в 16.00 начнется Всенощное бдение, в ночь с 6 на 7 января 0.00 — ночная Божественная литургия, 7 января 10.00 — утренняя Божественная литургия.