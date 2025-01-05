В Пермской митрополии рассказали, где и во сколько в Рождество пройдут богослужения

Также ночные богослужения пройдут в Храме во имя Всех святых (Тихая, 23) — (в ночь с 6 на 7 января 0.00 — ночная Божественная литургия); в Петропавловском соборе (Советская, 1/1) — (0.00 — ночная Божественная литургия); в Храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Ленина, 48) — (23.45 — ночная Божественная литургия); Храме в честь Вознесения Господня Екатерининская, 170) — (23.40 — ночная Божественная литургия) и других храмах города.