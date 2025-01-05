За 2024 год в России утонули более 3,6 тыс. человек

Posted 5 января, 07:06
Published 5 января, 07:06
Modified 5 января, 07:08
Updated 5 января, 07:08
За 2024 год в России, по данным МЧС, случилось примерно 4 400 происшествий на воде, в этих происшествиях пострадали более 5 300 человек. Более 3600 человек, из них 383 ребенка, погибли.
В первые дни нового года зарегистрировано 12 происшествий на воде; спасены 30 человек, из них 1 ребенок. За 5 дней 2025 года в водоемах погибли 8 человек.
В период новогодних и рождественских праздников инспекторы ГИМС МЧС России усиленно патрулируют водные объекты и очень просят граждан быть внимательнее, аккуратнее, не выходить на мягкий (рыхлый, тонкий) лед, не выходить на лед в плюсовую температуру, не выезжать на лед на спецтехнике.
В МЧС России настоятельно рекомендуют пользоваться официальными ледовыми переправами, не оставлять у водоемов детей без присмотра.