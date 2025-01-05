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Posted 5 января, 07:06

Published 5 января, 07:06

Modified 5 января, 07:08

Updated 5 января, 07:08

В первые дни нового, 2025 года, в России уже погибли на воде 8 человек

За 2024 год в России утонули более 3,6 тыс. человек

5 января 2025, 07:06
Фото: МЧС России.

В первые дни нового, 2025 года, в России уже погибли на воде 8 человек

По данным МЧС России, за 2024 год на водоемах погибли более 3 600 человек, из них 383 ребенка. Люди тонули и летом, и зимой.

За 2024 год в России, по данным МЧС, случилось примерно 4 400 происшествий на воде, в этих происшествиях пострадали более 5 300 человек. Более 3600 человек, из них 383 ребенка, погибли.

В первые дни нового года зарегистрировано 12 происшествий на воде; спасены 30 человек, из них 1 ребенок. За 5 дней 2025 года в водоемах погибли 8 человек.

В период новогодних и рождественских праздников инспекторы ГИМС МЧС России усиленно патрулируют водные объекты и очень просят граждан быть внимательнее, аккуратнее, не выходить на мягкий (рыхлый, тонкий) лед, не выходить на лед в плюсовую температуру, не выезжать на лед на спецтехнике.

В МЧС России настоятельно рекомендуют пользоваться официальными ледовыми переправами, не оставлять у водоемов детей без присмотра.

Видео: фото МЧС России.
#Видео#Мчс#Ледовые переправы#Лед#Люди тонут#Происшествие на водоемах
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