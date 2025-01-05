Жуткое ДТП рядом с Губахой: двое погибших, шесть пострадавших, в том числе трое детей

Сегодня вечером, около 18 часов, на 160 км автодороги Кунгур-Соликамск в Губахинском городском округе водитель автомобиля «Лада Приора» 1952 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом «Мерседес».