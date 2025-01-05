Жуткое ДТП рядом с Губахой: двое погибших, шесть пострадавших, в том числе трое детей

Posted 5 января, 14:44
Published 5 января, 14:44
Modified 5 января, 15:00
Updated 5 января, 15:00
Сегодня вечером, около 18 часов, на 160 км автодороги Кунгур-Соликамск в Губахинском городском округе водитель автомобиля «Лада Приора» 1952 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом «Мерседес».
В результате ДТП водитель и пассажир «Лады» погибли на месте. Шесть человек, находящихся в микроавтобусе, из них трое детей, доставлены в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства происшествия. Организовано реверсивное движение.
Прокуратура региона проводит проверку причин и условий дорожно-транспортного происшествия в Губахинском городском округе. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения, соблюдению порядка пассажирских перевозок.
Также прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.