Глава Перми запретил детям кататься с одной горки. Почему?

Posted 6 января, 05:04
Published 6 января, 05:04
Modified 6 января, 05:06
Updated 6 января, 05:06
Мэр Перми Эдуард Соснин обратил внимание на то, что дети катаются с не приспособленной для детских игр горки. Это склон Слудской горки на пересечении улиц Попова и Петропавловской. «На первый взгляд, это может показаться забавным развлечением, но, к сожалению, это очень опасно», — пишет глава города в своем Telegram-канале.
«Рядом, в ледовом городке, можно весело и безопасно провести время. Будьте аккуратны, не рискуйте здоровьем ребят. Объясните детям, если они гуляют одни, что на эспланаде располагаются безопасные горки», — просит пермяков Соснин.
Он поясняет, что внизу находится проезжая часть, по которой ездят автомобили, а также трамвайные пути. Несмотря на установленное ограждение, это зона повышенного риска, и катание здесь может привести к серьезным травмам. Кроме того, активные катания могут негативно сказаться на состоянии зеленых насаждений и газонов.