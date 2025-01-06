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Posted 6 января, 05:04

Published 6 января, 05:04

Modified 6 января, 05:06

Updated 6 января, 05:06

Глава Перми запретил детям кататься с одной горки. Почему?

Глава Перми запретил детям кататься с одной горки. Почему?

6 января 2025, 05:04
Фото: 1MI.
В центре Перми дети облюбовали небезопасный склон, он не приспособлен для катаний.

Мэр Перми Эдуард Соснин обратил внимание на то, что дети катаются с не приспособленной для детских игр горки. Это склон Слудской горки на пересечении улиц Попова и Петропавловской. «На первый взгляд, это может показаться забавным развлечением, но, к сожалению, это очень опасно», — пишет глава города в своем Telegram-канале.

«Рядом, в ледовом городке, можно весело и безопасно провести время. Будьте аккуратны, не рискуйте здоровьем ребят. Объясните детям, если они гуляют одни, что на эспланаде располагаются безопасные горки», — просит пермяков Соснин.

Он поясняет, что внизу находится проезжая часть, по которой ездят автомобили, а также трамвайные пути. Несмотря на установленное ограждение, это зона повышенного риска, и катание здесь может привести к серьезным травмам. Кроме того, активные катания могут негативно сказаться на состоянии зеленых насаждений и газонов.

#Происшествия#Общество#Пермь#Несчастный случай#Трамваи
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