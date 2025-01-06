Глава Перми запретил детям кататься с одной горки. Почему?

Он поясняет, что внизу находится проезжая часть, по которой ездят автомобили, а также трамвайные пути. Несмотря на установленное ограждение, это зона повышенного риска, и катание здесь может привести к серьезным травмам. Кроме того, активные катания могут негативно сказаться на состоянии зеленых насаждений и газонов.