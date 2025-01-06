Глава СК России Бастрыкин контролирует расследование дела о гибели старика в Протасах

В своем обращении дочь мужчины высказала в обращении предположение о том, что трагедия произошла по вине сотрудников учреждения, которые не обеспечили должный уход и присмотр за пенсионером. Ранее, по информации журналиста Properm.ru, она сообщала о том же в следственный отдел, но по формальным признакам ей отказывали в возбуждении дела.