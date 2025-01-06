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Posted 6 января, 12:44

Published 6 января, 12:44

Modified 6 января, 13:19

Updated 6 января, 13:19

Глава СК России Бастрыкин контролирует расследование дела о гибели старика в Протасах

Глава СК России Бастрыкин контролирует расследование дела о гибели старика в Протасах

6 января 2025, 12:44
Фото: properm.ru.
Ранее родным выпавшего из окна пансионата «Изумруд» пожилого мужчины отказали в возбуждении уголовного дела.

После обращения дочери погибшего в 2023 году в пансионате «Изумруд» в Протасах мужчины могут возбудить уголовное дело о незаконном оказании медицинских услуг и по фактам создания небезопасных для жизни людей условий проживания в частном доме престарелых стало известно журналисту Properm.ru. Ранее в следственном отделе по Пермскому району женщине отказывали в возбуждении уголовного дела. Сейчас в региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка.

Дочь погибшего не согласилась с отказом следствия и обратилась в центральный аппарат СКР. Как сегодня сообщают в ведомстве, она сообщила, что в ноябре прошлого года мужчина был обнаружен вблизи здания с многочисленными повреждениями, характерными для падения с высоты, пострадавший скончался.

В своем обращении дочь мужчины высказала в обращении предположение о том, что трагедия произошла по вине сотрудников учреждения, которые не обеспечили должный уход и присмотр за пенсионером. Ранее, по информации журналиста Properm.ru, она сообщала о том же в следственный отдел, но по формальным признакам ей отказывали в возбуждении дела.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее дочь погибшего мужчины взыскала в гражданском суде с предпринимателя Алексея Горожанцева, заключившего с ней договор о размещении в пансионате «Изумруд», сумму возмещения морального вреда. 14 ноября прошлого года судья Орджоникидзевского районного суда Елена Макашина вынесла дополнительное решение по иску родственников погибшего в пансионате «Изумруд» в Протасах мужчины. ИП Горожанцева был назначен штраф на сумму 542 тыс. рублей из-за нарушения закона «О защите прав потребителей».

О том, что в частном доме престарелых выпал из окна мужчина и погиб от полученных травм стало известно из официального сообщения суда в конце октября. Позднее выяснилось, что речь идет о пансионате «Изумруд» в Протасах. Трагедия разыгралась ровно год назад, рано утром 15 ноября 2023 года. Тело пожилого мужчины под окнами пансионата нашел проживающий там же вынужденный переселенец из новых присоединенных территорий.

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#Происшествия#Общество#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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