Глава СК России Бастрыкин потребовал спасти жителей Прикамья от хулигана

Несколько дней в соцсетях распространялось обращение граждан, где они жаловались на «возникшего из ниоткуда гражданина Петрова». Как рассказывается в соцсетях, жители поселка Северный Колчим возмущены тем, что мужчина устраивает расправу неугодным ему людям, а правоохранители бездействуют.