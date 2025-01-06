Глава СК России Бастрыкин потребовал спасти жителей Прикамья от хулигана

Posted 6 января, 12:21
Published 6 января, 12:21
Modified 6 января, 12:32
Updated 6 января, 12:32
В региональном следкоме проводят проверку фактов, указанных в обращении жителей поселка Северный Колчим Красновишерского района. Доклад о ходе проверки пермские следователи представят в центральный аппарат ведомства.
Несколько дней в соцсетях распространялось обращение граждан, где они жаловались на «возникшего из ниоткуда гражданина Петрова». Как рассказывается в соцсетях, жители поселка Северный Колчим возмущены тем, что мужчина устраивает расправу неугодным ему людям, а правоохранители бездействуют.
«Он натравливает на людей бойцовскую собаку, которая разорвала руку одному из жителей, но от полиции пришла „отписка“, состава преступления не нашли, ни свидетели произошедшего, ни медицинские документы не помогли! В отместку на написанные заявления, через несколько дней был совершен поджог магазина пострадавшего (кстати, единственного крупного магазина, который снабжал едой весь поселок), во время пожара, дабы никто не успел вызвать пожарные машины отключилась связь», — пишут в соцсетях.
Процессуальная проверка проводится по фактам халатности и превышения полномочий сотрудниками полиции, якобы безосновательно отказавшим (ст. 286 УК РФ, ст. 293 УК РФ).
Магазин в поселке сгорел 23 декабря 2023 года. Как сообщили журналисту Properm.ru в главке МЧС, по факту ЧП назначена пожарно-техническая экспертиза, которая должна установить причины возгорания.
Как сообщили в полиции, после того, как собака укусила двух местных жителей сотрудниками полиции проведена проверка, в ходе которой были усмотрены признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 8.52 КоАП РФ.
На основании ч. 1 ст. 23.14 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ, рассматривают органы осуществляющие федеральный государственный ветеринарный надзор. В связи с этим материал проверки направлен по подследственности в Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края.
По факту возгорания магазина, материалы проверки по сообщению и заявлению, направлены в 27 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Красновишерскому и Чердынскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю.