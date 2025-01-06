Какая будет погода в январе в Перми? Метеорологи раскрыли подробный прогноз

Posted 6 января, 04:50
Published 6 января, 04:50
Modified 6 января, 04:52
Updated 6 января, 04:52
Треть календарной зимы в Прикамье выдалась очень тёплой со средним превышением +4,8°С, рассказали ученые ПГНИУ в своем проекте «Метеоролог и я». Местами наблюдался избыток осадков вплоть до 160%.
Как отмечают синоптики, январь — самый холодный месяц в году. Последние 20 лет погода в январе была чаще либо в рамках нормы, либо холоднее. С 2005 по 2024 год январь в регионе был теплее нормы только четыре раза: в 2007, 2018, 2019 и 2020 годах. Последний январь, который выдался теплее нормы, был в 2020 году. А зима сезона 2019 — 2020 была вся аномально тёплой, средняя аномалия составила +5,7°С!
Средняя климатическая норма января для региона –13,5°С, изменяясь от –11°С на юго-западе до –16°С на северо-востоке. Сумма осадков в норме равна 45 мм и меняется от 31 мм на равнинной части региона до 67 мм в горной части.
Январь 2025 ожидается теплее климатической нормы на 2 — 3 градуса. Данные ГГО им. Воейкова и Гидрометцентра России согласуются с оговоркой на то, что у ГМЦ РФ вновь отклонение чуть более +1°С, но в подавляющем большинстве случаев он занижает значения. Обычно +1°С по ГМЦ РФ это около +2°С по факту. Сумма осадков на большей части региона ожидается в пределах нормы, местами с небольшим избытком.
Начало января станет самым тёплым периодом за весь текущий месяц. 1 — 10 января ожидается очень тёплым со средним превышением температуры воздуха около 6 — 7°С. Количество осадков больше нормы в 2 — 2,5 раза. Это обусловлено высокой циклонической активностью в период 1 — 5 января. После 5 января погода изменится, наступят умеренные морозы, но ненадолго, уже 8 — 9 января вновь на грани оттепели и снежно.
Во второй декаде возможно вторжение холодного арктического воздуха из-за установления мощного антициклона над Скандинавским полуостровом и ложбины над Сибирью. Но, даже несмотря на похолодание, ожидается, что и с 10 по 20 января температура воздуха будет выше нормы на +1,0…+1,5°С. Синоптики обещают в этот период небольшой дефицит осадков.
Пока третья декада января ожидается теплее нормы на 1,5°С, осадки выпадут в пределах нормы. Но, предупреждают метеорологи, долгосрочные прогнозы — дело неблагодарное.