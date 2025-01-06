properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 04:50

Published 6 января, 04:50

Modified 6 января, 04:52

Updated 6 января, 04:52

Какая будет погода в январе в Перми? Метеорологи раскрыли подробный прогноз

Какая будет погода в январе в Перми? Метеорологи раскрыли подробный прогноз

6 января 2025, 04:50
Фото: properm.ru.
В 2025 году январь обещает быть теплым, но будет и похолодание.

Треть календарной зимы в Прикамье выдалась очень тёплой со средним превышением +4,8°С, рассказали ученые ПГНИУ в своем проекте «Метеоролог и я». Местами наблюдался избыток осадков вплоть до 160%.

Как отмечают синоптики, январь — самый холодный месяц в году. Последние 20 лет погода в январе была чаще либо в рамках нормы, либо холоднее. С 2005 по 2024 год январь в регионе был теплее нормы только четыре раза: в 2007, 2018, 2019 и 2020 годах. Последний январь, который выдался теплее нормы, был в 2020 году. А зима сезона 2019 — 2020 была вся аномально тёплой, средняя аномалия составила +5,7°С!

Средняя климатическая норма января для региона –13,5°С, изменяясь от –11°С на юго-западе до –16°С на северо-востоке. Сумма осадков в норме равна 45 мм и меняется от 31 мм на равнинной части региона до 67 мм в горной части.

Январь 2025 ожидается теплее климатической нормы на 2 — 3 градуса. Данные ГГО им. Воейкова и Гидрометцентра России согласуются с оговоркой на то, что у ГМЦ РФ вновь отклонение чуть более +1°С, но в подавляющем большинстве случаев он занижает значения. Обычно +1°С по ГМЦ РФ это около +2°С по факту. Сумма осадков на большей части региона ожидается в пределах нормы, местами с небольшим избытком.

Начало января станет самым тёплым периодом за весь текущий месяц. 1 — 10 января ожидается очень тёплым со средним превышением температуры воздуха около 6 — 7°С. Количество осадков больше нормы в 2 — 2,5 раза. Это обусловлено высокой циклонической активностью в период 1 — 5 января. После 5 января погода изменится, наступят умеренные морозы, но ненадолго, уже 8 — 9 января вновь на грани оттепели и снежно.

Во второй декаде возможно вторжение холодного арктического воздуха из-за установления мощного антициклона над Скандинавским полуостровом и ложбины над Сибирью. Но, даже несмотря на похолодание, ожидается, что и с 10 по 20 января температура воздуха будет выше нормы на +1,0…+1,5°С. Синоптики обещают в этот период небольшой дефицит осадков.

Пока третья декада января ожидается теплее нормы на 1,5°С, осадки выпадут в пределах нормы. Но, предупреждают метеорологи, долгосрочные прогнозы — дело неблагодарное.

#Общество#Погода#Прогноз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика