Какая будет погода в январе в Перми? Метеорологи раскрыли подробный прогноз

Как отмечают синоптики, январь — самый холодный месяц в году. Последние 20 лет погода в январе была чаще либо в рамках нормы, либо холоднее. С 2005 по 2024 год январь в регионе был теплее нормы только четыре раза: в 2007, 2018, 2019 и 2020 годах. Последний январь, который выдался теплее нормы, был в 2020 году. А зима сезона 2019 — 2020 была вся аномально тёплой, средняя аномалия составила +5,7°С!