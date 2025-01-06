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Posted 6 января, 10:21

Published 6 января, 10:21

Modified 6 января, 10:23

Updated 6 января, 10:23

«Не бойтесь». Митрополит Пермский и Кунгурский обратился с Рождественским посланием

«Не бойтесь». Митрополит Пермский и Кунгурский обратился с Рождественским посланием

6 января 2025, 10:21
Фото: https://pravperm.ru
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Сегодня в храмах в Пермском крае пройдут ночные богослужения.

Сегодня, 6 января, в Рождественский сочельник, глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, совершил Божественную литургию святителя Василия Великого и Великую вечерню в храме во имя святителя Спиридона, епископа Тримифунтского города Перми.

Митрополит Мефодий также обратился к жителям Прикамья с Рождественским посланием. В нем, в частности, он говорит, что «сегодня человек все чаще поддается соблазну уклониться от спасительного пути, шествовать которым каждого из нас призывает Господь Жизнодавец. Все чаще мир пытается увлечь человека в мнимые удовольствия, пытается смутить различными внешними обстоятельствами, лишить душевного покоя и тишины, привести в смятение сердца и умы многих. Но, слова Господа нашего Иисуса Христа, пребывающие во век, вновь и вновь призывают нас: „Не бойтесь“ (Мф. 10,26), „Мужайтесь: Я победил мир“ (Ин. 16,33)».

В ночь с 6 на 7 января в храмах города Перми и Пермского края состоятся ночные богослужения, посвященные празднованию Рождества.

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#Общество#Рождество
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