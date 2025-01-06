«Не бойтесь». Митрополит Пермский и Кунгурский обратился с Рождественским посланием

Posted 6 января, 10:21
Published 6 января, 10:21
Modified 6 января, 10:23
Updated 6 января, 10:23
Сегодня, 6 января, в Рождественский сочельник, глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, совершил Божественную литургию святителя Василия Великого и Великую вечерню в храме во имя святителя Спиридона, епископа Тримифунтского города Перми.
Митрополит Мефодий также обратился к жителям Прикамья с Рождественским посланием. В нем, в частности, он говорит, что «сегодня человек все чаще поддается соблазну уклониться от спасительного пути, шествовать которым каждого из нас призывает Господь Жизнодавец. Все чаще мир пытается увлечь человека в мнимые удовольствия, пытается смутить различными внешними обстоятельствами, лишить душевного покоя и тишины, привести в смятение сердца и умы многих. Но, слова Господа нашего Иисуса Христа, пребывающие во век, вновь и вновь призывают нас: „Не бойтесь“ (Мф. 10,26), „Мужайтесь: Я победил мир“ (Ин. 16,33)».
В ночь с 6 на 7 января в храмах города Перми и Пермского края состоятся ночные богослужения, посвященные празднованию Рождества.