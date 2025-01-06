«Не бойтесь». Митрополит Пермский и Кунгурский обратился с Рождественским посланием

Сегодня, 6 января, в Рождественский сочельник, глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, совершил Божественную литургию святителя Василия Великого и Великую вечерню в храме во имя святителя Спиридона, епископа Тримифунтского города Перми.