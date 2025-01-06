Синоптики рассказали о погоде Прикамье на Рождество

В Перми ночью на 8 января будет без существенных осадков и около -15°С. В среду утром и днём выпадет небольшой снег и потеплеет до -6°С.



В первый рабочий день, в четверг, 9 января, территория Прикамья попадет в теплый сектор западного циклона. Ожидаются осадки смешанной фазы и гололёд. Установится юго-западный ветер, 7–12 м/с, временами с порывами до 17 м/с. Ночная температура воздуха окажется на уровне -7…-2°С, в Перми около -5°С, на севере -11…-9°С. Днём снова оттепель: -3…+2°С, в Перми около +1°С.



По предварительному прогнозу, с 10 по 12 января будет теплая погода с небольшими и умеренными осадками. Амплитуда колебания температуры воздуха в течение суток будет невелика.