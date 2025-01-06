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Posted 6 января, 09:12

Published 6 января, 09:12

Modified 6 января, 09:14

Updated 6 января, 09:14

Синоптики рассказали о погоде Прикамье на Рождество

Синоптики рассказали о погоде Прикамье на Рождество

6 января 2025, 09:12
Фото: properm.ru.
В Прикамье на пару дней придет похолодание, но к первому рабочему дню снова потеплеет.

Завтра, 7 января, в Прикамье будут небольшие снегопады, Воздух в приземном слое охладится значительно: до -15…-10°С. На крайнем севере региона температура воздуха понизится до -20°С. Днем станет незначительно теплее, до -14…-9°С.

В Перми на Рождество в течение суток температура установится до -12…-10°С.

В среду, 8 января, ночью температура воздуха опустится до -20…-15°С, на юго-западе региона из-за облачности будет теплее: -12…-10°С. Днем теплый воздух будет медленно смещаться с юга к северным районам Пермского края, в результате, выпадет небольшой снег, на западе умеренный снег. Ветер установится юго-восточного направления, 6–11 м/с. Дневное потепление составит -8…-3°С.

В Перми ночью на 8 января будет без существенных осадков и около -15°С. В среду утром и днём выпадет небольшой снег и потеплеет до -6°С.

В первый рабочий день, в четверг, 9 января, территория Прикамья попадет в теплый сектор западного циклона. Ожидаются осадки смешанной фазы и гололёд. Установится юго-западный ветер, 7–12 м/с, временами с порывами до 17 м/с. Ночная температура воздуха окажется на уровне -7…-2°С, в Перми около -5°С, на севере -11…-9°С. Днём снова оттепель: -3…+2°С, в Перми около +1°С.

По предварительному прогнозу, с 10 по 12 января будет теплая погода с небольшими и умеренными осадками. Амплитуда колебания температуры воздуха в течение суток будет невелика.

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#Общество#Пермь#Погода
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