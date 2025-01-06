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Posted 6 января, 10:59

Published 6 января, 10:59

Modified 6 января, 11:08

Updated 6 января, 11:08

Спасатели вытащили на берег водителя застрявшей во льду на Сылве машины

Спасатели вытащили на берег водителя застрявшей во льду на Сылве машины

6 января 2025, 10:59
Фото: МЧС России.
Шестидесятилетний мужчина решил переехать Сылву на автомобиле, но лед не выдержал.

Ночью 3 января (примерно в 00:50 — 04:20) на ледовой переправе на Сылве, вблизи поселка Ильича, машина застряла во льду, сообщили в кунгурской поисково-спасательной службе.

После вызова 3 января спасатели прибыли на место ЧП. На «Буране» они добрались до места, где обнаружили машину застрявшую в снежной шуге на середине реки. В салоне автомобиля находился человек.

Спасатели эвакуировали с середины Сылвы мужчину 1963 года рождения на берег. Там его передали сотрудникам полиции. Автомобиль оставили застрявшим на льду до наступления светлого времени суток.

Как сообщается в соцсетях службы, из-за потепления уже с 5 января была закрыта ледовая переправа через Сылву от деревни Троица до поселка Ильича.

#Происшествия#Погода
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