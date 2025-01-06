Спасатели вытащили на берег водителя застрявшей во льду на Сылве машины

Posted 6 января, 10:59
Published 6 января, 10:59
Modified 6 января, 11:08
Updated 6 января, 11:08
Ночью 3 января (примерно в 00:50 — 04:20) на ледовой переправе на Сылве, вблизи поселка Ильича, машина застряла во льду, сообщили в кунгурской поисково-спасательной службе.
После вызова 3 января спасатели прибыли на место ЧП. На «Буране» они добрались до места, где обнаружили машину застрявшую в снежной шуге на середине реки. В салоне автомобиля находился человек.
Спасатели эвакуировали с середины Сылвы мужчину 1963 года рождения на берег. Там его передали сотрудникам полиции. Автомобиль оставили застрявшим на льду до наступления светлого времени суток.
Как сообщается в соцсетях службы, из-за потепления уже с 5 января была закрыта ледовая переправа через Сылву от деревни Троица до поселка Ильича.