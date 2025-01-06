Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП под Губахой

Вчера вечером на 160 км автодороги Кунгур-Соликамск в Губахинском городском округе водитель автомобиля LADA Priora 1952 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир LADA погибли на месте.