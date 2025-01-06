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Posted 6 января, 07:20

Published 6 января, 07:20

Modified 6 января, 07:26

Updated 6 января, 07:26

Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП под Губахой

Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП под Губахой

6 января 2025, 07:20
Фото: Скриншот видео Александра Трапезникова в группе ЧП/ДТП Пермь.
Сюжет
Дтп
На трассе Кунгур-Соликамск на встречную полосу движения вылетел автомобиль, его водитель и пассажир погибли.

Как сообщили журналисту Properm.ru в региональном Минздраве, в результате ДТП под Губахой семь пострадавших из микроавтобуса были доставлены в больницу. Среди них оказалось трое детей и четверо взрослых.

Получивших ушибы пассажиров и водителя микроавтобуса осмотрели в Губахинской больнице. Всем была оказана необходимая медицинская помощь, после чего попавшие в ДТП были отправлены на амбулаторное лечение.

Вчера вечером на 160 км автодороги Кунгур-Соликамск в Губахинском городском округе водитель автомобиля LADA Priora 1952 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир LADA погибли на месте.

Жуткое ДТП рядом с Губахой: двое погибших, шесть пострадавших, в том числе трое детей
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#Происшествия#Общество#Дтп#Жертвы дтп#Смертельное дтп
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