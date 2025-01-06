Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП под Губахой

Posted 6 января, 07:20
Published 6 января, 07:20
Modified 6 января, 07:26
Updated 6 января, 07:26
Как сообщили журналисту Properm.ru в региональном Минздраве, в результате ДТП под Губахой семь пострадавших из микроавтобуса были доставлены в больницу. Среди них оказалось трое детей и четверо взрослых.
Получивших ушибы пассажиров и водителя микроавтобуса осмотрели в Губахинской больнице. Всем была оказана необходимая медицинская помощь, после чего попавшие в ДТП были отправлены на амбулаторное лечение.
Вчера вечером на 160 км автодороги Кунгур-Соликамск в Губахинском городском округе водитель автомобиля LADA Priora 1952 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир LADA погибли на месте.