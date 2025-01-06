В Пермском крае нарушали права предпринимателей

Например, трем предпринимателям отказали в статусе «социальное» из-за того, что они состоят в Едином реестре в связи с деятельностью, связанной с реализацией подакцизных товаров. Фактически же сотрудники Агентства не выясняли, торгуют ли данные предприниматели табаком или алкоголем. Как поясняют в прокуратуре, наличие тех или иных кодов ОКВЭД не может быть причиной отказа бизнесменам. Поэтому руководителю Агентства было внесено представление, только после этого компании признали социальными предприятиями.