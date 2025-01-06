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Posted 6 января, 04:33

Published 6 января, 04:33

Modified 6 января, 04:35

Updated 6 января, 04:35

В Пермском крае нарушали права предпринимателей

В Пермском крае нарушали права предпринимателей

6 января 2025, 04:33
Фото: 1MI.
Муниципалитеты скрывали планы проведения проверок в частных предприятиях.

В 2024 году в Прикамье было выявлено более 3,3 тысяч нарушений прав предпринимателей, рассказали в региональной прокуратуре. За прошлый год было опротестовано более 1,2 тысяч правовых актов, нарушающих права предпринимателей. 13 чиновников прокуроры предостерегли о недопустимости подобных действий. В трех случаях из-за нарушения прав предпринимателей прокуроры направили в правоохранительные органы материалы для проведения доследственных проверок.

Всего в связи с нарушением прав предпринимателей в органы власти было внесено 564 представления, в суды направлено 18 исков, 81 чиновник привлечен к административной ответственности,

Чаще всего предпринимателям отказывали в предоставлении мер поддержки для ведения бизнеса, предусмотренных законодательством, сообщили в надзорном ведомстве. В частности, в июле бизнесмены обращались в прокуратуру из-за того, что в Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства им отказали в признании социальными предприятиями.

Например, трем предпринимателям отказали в статусе «социальное» из-за того, что они состоят в Едином реестре в связи с деятельностью, связанной с реализацией подакцизных товаров. Фактически же сотрудники Агентства не выясняли, торгуют ли данные предприниматели табаком или алкоголем. Как поясняют в прокуратуре, наличие тех или иных кодов ОКВЭД не может быть причиной отказа бизнесменам. Поэтому руководителю Агентства было внесено представление, только после этого компании признали социальными предприятиями.

В прошлом году прокуратура понуждала чиновников актуализировать на сайтах ведомств информацию о нормах ведения бизнеса и мерах господдержки.

В частности, на сайте администрации Чусовского городского округа отсутствовали сведения, о принятых нормативных правовых актах, регулирующих проведение муниципальных проверок и перечень подконтрольных муниципалитету фирм.

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами городов Александровска, Березники, Губахи, Добрянки, Бардымского, Ильинского, Карагайского, Кишертского, Косинского, Еловского, Оханского районов, Дзержинского, Индустриального, Кировского, Мотовилихинского районов Перми. Не осталось без внимания органов прокуратуры исполнение требований по направлению сведений в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки.

Так, по фактам нарушения сроков направления в налоговый орган информации о предоставлении 13 субъектам предпринимательской деятельности мер поддержки прокуратурой Бардымского района внесено представление в администрацию муниципального округа, которое рассмотрено, удовлетворено, сотрудника администрации привлекли к дисциплинарной ответственности. Подобное выявили и в Красновишерском, Нытвенского районах, а также в Соликамске.

#Происшествия#Бизнес#Общество#Суд#Экономика#Малый бизнес#Коррупция
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