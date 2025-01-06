За потоп в кафе «Виктория» соликамский МУП «Теплоэнерго» заплатит полмиллиона

В удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда истцу было отказано в связи с тем, что истец связывала наступление нравственных страданий с действиями ответчика, которые привели именно к нарушению ее имущественных прав, что, исходя из нормативного содержания ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, не может являться основанием для возложения на ответчика обязанности по компенсации морального вреда.