За потоп в кафе «Виктория» соликамский МУП «Теплоэнерго» заплатит полмиллиона

Posted 6 января, 13:56
Published 6 января, 13:56
Modified 6 января, 13:58
Updated 6 января, 13:58
Соликамская предпринимательница Вероника Мичкова взыскала с МУП «Теплоэнерго» возмещение ущерба в размере более 603 тыс. рублей, расходы по проведению экспертизы в размере 85 тыс. рублей и судебные расходы, следует из данных судебной картотеки. Из-за залитого кипятком в январе 2024 года ее кафе «Виктория» в Боровске бизнесмен просила назначить ей возмещение морального вреда, но в этой части суд ей отказал.
Сейчас юристы муниципального предприятия направили апелляционную жалобу на решение первой инстанции. Документы поступили в суд 27 декабря и в Пермский краевой суд пока не направлены.
Как рассказали в Соликамском городском суде, с иском к МУП «Теплоэнерго» Мичкова вышла в суд после коммунальной аварии в начале 2024 года. 28 января подвальное помещение, где расположено кафе «Виктория» было затоплено кипятком. Воду откачивали мотопомпой, ее хватило, чтобы затопить и соседние улицы.
«Я сразу не разобралась в этом, когда подбежала ближе, то увидела, что это не дым, а пар- крыльцо подвала было похоже на ледяной чертог! Освободив крыльцо ото льда, зайдя туда, я оказалась в огромном бассейне кипятка! Ничего не видно, только горячий пар! Я сообщила в аварийную службу! И понеслось», — написала во время ЧП в соцсетях Вероника Мичкова.
Судом было установлено, что в январе 2024 года произошла авария на магистральной тепловой сети, которая находится на балансе общества СМУП «Теплоэнерго». Это привело к полному затоплению кипятком подвала нежилого помещения, принадлежащего истцу на праве собственности.
Истец Мичкова обратилась в МУП «Теплоэнерго» с досудебной претензией, в которой просила возместить причиненный ущерб. В удовлетворении претензии ответчиком было отказано.
Для установления причин, вызвавших затопление нежилого помещения, стоимости восстановительного ремонта по гражданскому делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Согласно заключению установлено, что причиной аварийной протечки горячей воды в нежилом подвальном помещении явилось отсутствие гидроизоляции в месте прохода «подачи» и «обратки» трубопровода через стену тепловой камеры в направлении кафе, а также отсутствие гидроизоляции трубы в гильзе, гильзы не были зачеканены. Экспертиза также определила размер причиненного ущерба.
В удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда истцу было отказано в связи с тем, что истец связывала наступление нравственных страданий с действиями ответчика, которые привели именно к нарушению ее имущественных прав, что, исходя из нормативного содержания ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, не может являться основанием для возложения на ответчика обязанности по компенсации морального вреда.