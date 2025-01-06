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Posted 6 января, 13:56

Published 6 января, 13:56

Modified 6 января, 13:58

Updated 6 января, 13:58

За потоп в кафе «Виктория» соликамский МУП «Теплоэнерго» заплатит полмиллиона

За потоп в кафе «Виктория» соликамский МУП «Теплоэнерго» заплатит полмиллиона

6 января 2025, 13:56
Фото: Соликамск LIFE.
Сюжет
Коммунальный рай
Из-за коммунальной аварии в январе 2024 года помещение кафе «Виктория» залило кипятком.

Соликамская предпринимательница Вероника Мичкова взыскала с МУП «Теплоэнерго» возмещение ущерба в размере более 603 тыс. рублей, расходы по проведению экспертизы в размере 85 тыс. рублей и судебные расходы, следует из данных судебной картотеки. Из-за залитого кипятком в январе 2024 года ее кафе «Виктория» в Боровске бизнесмен просила назначить ей возмещение морального вреда, но в этой части суд ей отказал.

Сейчас юристы муниципального предприятия направили апелляционную жалобу на решение первой инстанции. Документы поступили в суд 27 декабря и в Пермский краевой суд пока не направлены.

Как рассказали в Соликамском городском суде, с иском к МУП «Теплоэнерго» Мичкова вышла в суд после коммунальной аварии в начале 2024 года. 28 января подвальное помещение, где расположено кафе «Виктория» было затоплено кипятком. Воду откачивали мотопомпой, ее хватило, чтобы затопить и соседние улицы.

«Я сразу не разобралась в этом, когда подбежала ближе, то увидела, что это не дым, а пар- крыльцо подвала было похоже на ледяной чертог! Освободив крыльцо ото льда, зайдя туда, я оказалась в огромном бассейне кипятка! Ничего не видно, только горячий пар! Я сообщила в аварийную службу! И понеслось», — написала во время ЧП в соцсетях Вероника Мичкова.
Видео: VK Вериника Мичкова.

Судом было установлено, что в январе 2024 года произошла авария на магистральной тепловой сети, которая находится на балансе общества СМУП «Теплоэнерго». Это привело к полному затоплению кипятком подвала нежилого помещения, принадлежащего истцу на праве собственности.

Истец Мичкова обратилась в МУП «Теплоэнерго» с досудебной претензией, в которой просила возместить причиненный ущерб. В удовлетворении претензии ответчиком было отказано.

Для установления причин, вызвавших затопление нежилого помещения, стоимости восстановительного ремонта по гражданскому делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Согласно заключению установлено, что причиной аварийной протечки горячей воды в нежилом подвальном помещении явилось отсутствие гидроизоляции в месте прохода «подачи» и «обратки» трубопровода через стену тепловой камеры в направлении кафе, а также отсутствие гидроизоляции трубы в гильзе, гильзы не были зачеканены. Экспертиза также определила размер причиненного ущерба.

В удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда истцу было отказано в связи с тем, что истец связывала наступление нравственных страданий с действиями ответчика, которые привели именно к нарушению ее имущественных прав, что, исходя из нормативного содержания ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, не может являться основанием для возложения на ответчика обязанности по компенсации морального вреда.

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#Видео#Происшествия#Общество#Коммунальный рай#Коммунальный ад
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