Житель Кишерти заплатит за оскорбления в мессенджере

Жителя Кишерти судили за оскорбительные послания знакомому в мессенджере, рассказывают в Кунурском городском суде. Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме). Он должне заплатить за свои действия штраф — 4 тыс. рублей.