Житель Кишерти заплатит за оскорбления в мессенджере

Posted 6 января, 06:12
Published 6 января, 06:12
Modified 6 января, 06:14
Updated 6 января, 06:14
Жителя Кишерти судили за оскорбительные послания знакомому в мессенджере, рассказывают в Кунурском городском суде. Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме). Он должне заплатить за свои действия штраф — 4 тыс. рублей.
В октябре 2024 года житель Кишерти взял смартфон и отправил знакомому, с которым был в конфликте, в мессенджере сообщение. Используя нецензурные выражения, мужчина в неприличной форме написал абоненту сообщение, где рассказал знакомому, что он о нем думает.
Поскольку текст послания противоречил общепринятым нормам морали, сообщение очень оскорбило получателя. Он обратился с заявлением в полицию, было возбуждено административное производство.
После встречи с полицейскими, любитель эпистолярного жанра свой поступок осознал: с протоколом об административном правонарушении был согласен. В суд по своему делу мужчина не явился.