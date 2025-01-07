Что подорожает в 2025 году: прогнозы экономистов и планируемое повышение цен

Инфляции избежать не удастся, поскольку в экономику по-прежнему попадает большое количество денег, заявил экономист Алексей Зубец в эфире радио «Комсомольская правда». Кроме того, продолжается зарплатная гонка — растут реальные доходы и реальные зарплаты населения, считает специалист. При этом он полагает, что серьезный кризис может наступить на нефтяном рынке. На цены на нефтепродукты будут влиять продолжающиеся экономические кризисы в странах Европы. Даже приход Дональда Трампа ко власти может повлечь за собой увеличение добычи нефти. Тогда спрос на нефть может упасть в китайской экономике.