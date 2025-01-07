Что подорожает в 2025 году: прогнозы экономистов и планируемое повышение цен

Posted 7 января, 14:18
Published 7 января, 14:18
Modified 7 января, 14:21
Updated 7 января, 14:21
Несмотря на санкции, российская экономика продолжает держаться. Однако многое дорожает из-за повышения акцизов, роста стоимости нефтепродуктов и других факторов.
В 2025 году во многих крупных городах России подорожает или уже подорожал проезд в общественном транспорте. К примеру, с 1 января в Самаре одна поездка в автобусе стоит 40 рублей при оплате наличными и 37 рублей при оплате банковской картой. Во Владивостоке проезд в трамваях, троллейбусах и на фуникулере подорожает на 4-7 рублей — цена зависит от способа оплаты, пишет РБК.
В Перми повышение проезда в автобусах и трамваях ожидается только весной. Стоимость одной поездки вырастет на три рубля — до 40 рублей — с 15 апреля.
В начале наступившего года тарифы ЖКХ расти не будут. Но вот с 1 июля плата за коммунальные услуги вырастет в ряде регионов России. Повышение тарифа уже давно запланировано, в среднем по стране услуги ЖКХ станут дороже на 11,9%.
В некоторых регионах стоимость коммунальных услуг будет больше: к примеру, в Москве они подорожают на 15%. Сильнее всего платежи могут увеличиться в Прикамье — аж на 21,1%.
С января начали действовать новые минимальные цены на водку, коньяк и бренди. Они утверждены приказом министерства финансов РФ.
Минимальная розничная цена 0,5 литра водки выросла на 50 рублей (до 349 рублей), бренди — на 69 рублей (до 472 рублей). А пол-литра коньяка теперь стоит минимум 651 рубль за 0,5 литра, хотя еще недавно этот алкоголь продавался по минимальной цене 556 рублей.
Российская экономика успешно адаптировалась к санкциям, рассказал директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович изданию URA.ru. Вводимые санкции в отношении отдельных политиков или бизнесменов не оказывают сильного влияния на индекс потребительских цен. Однако ограничения со стороны недружественных государств по-прежнему касаются отдельных рынков, таких как металлы и нефть.
Инфляции избежать не удастся, поскольку в экономику по-прежнему попадает большое количество денег, заявил экономист Алексей Зубец в эфире радио «Комсомольская правда». Кроме того, продолжается зарплатная гонка — растут реальные доходы и реальные зарплаты населения, считает специалист. При этом он полагает, что серьезный кризис может наступить на нефтяном рынке. На цены на нефтепродукты будут влиять продолжающиеся экономические кризисы в странах Европы. Даже приход Дональда Трампа ко власти может повлечь за собой увеличение добычи нефти. Тогда спрос на нефть может упасть в китайской экономике.