Дело о гибели туристки на Усьвинских столбах рассматривает суд в Тюмени

Несчастный случай на Усьвинских столбах произошел 13 февраля 2021 года. Татьяна Мадеева вместе с турклубом «Тайга» отправилась в поход к скалам. По пути она оступилась на тропе и упала в расщелину глубиной около 30 м, находящейся на расстоянии около полуметра от маршрута. Туристы долго ждали спасателей, пострадавшую достали из расщелины лишь спустя пять часов. Татьяна скончалась по пути в больницу.