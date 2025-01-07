Дело о гибели туристки на Усьвинских столбах рассматривает суд в Тюмени

Posted 7 января, 04:20
Published 7 января, 04:20
Modified 7 января, 04:20
Updated 7 января, 04:20
Чусовской городской суд больше не рассматривает уголовное дело о гибели 38-летней туристки из Тюмени Татьяны Мадеевой на Усьвинских столбах в Прикамье. По ходатайству следствия материалы дела были направлены по подсудности в Калининский районный суд города Тюмени. Об этом корреспонденту Properm.ru сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда.
Рассмотрение дела началось в Чусовом 5 августа, писали наши коллеги из 59.ru. Обвиняемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), выступает создатель тюменского туристического клуба «Тайга» Сергей Григорьев. Корреспонденту Properm.ru удалось узнать из картотеки Калининского районного суда Тюмени, что первое судебное заседание по уголовному делу состоялось 7 ноября прошлого года. Рассмотрение продолжается.
Несчастный случай на Усьвинских столбах произошел 13 февраля 2021 года. Татьяна Мадеева вместе с турклубом «Тайга» отправилась в поход к скалам. По пути она оступилась на тропе и упала в расщелину глубиной около 30 м, находящейся на расстоянии около полуметра от маршрута. Туристы долго ждали спасателей, пострадавшую достали из расщелины лишь спустя пять часов. Татьяна скончалась по пути в больницу.
По информации сервиса контрагентов Rusprofile, ИП Григорьев Сергей Юрьевич зарегистрирован в Тюмени 24 марта 2020 года. А ООО «Клуб туриста Тайга» зарегистрировано 23 июня 2022 года, уже после трагедии на Усьвинских столбах. Руководителем и единственным сотрудником ООО указана Григорьева Ирина Сергеевна.