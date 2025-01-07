Деньги на реставрацию Гостиного двора в Кунгуре выделят из краевого бюджета

Posted 7 января, 10:30
Published 7 января, 10:30
Modified 7 января, 10:30
Updated 7 января, 10:30
Работы по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре планируют профинансировать из бюджета Пермского края. В перечень включены и проектно-изыскательские работы, которые проводились в 2024 году. Сейчас проект проходит оценку госэкспертизы, сообщили интернет-газете «Текст» в Минстрое Прикамья.
Реконструкция, включая разработку проекта, запланирована на 2024–2026 годы. Документацией предусмотрены ремонт и усиление фундаментов, ремонт трещин в бутовой и кирпичной кладке здания, а также переустройство перекрытия цокольного этажа наружной галереи. Кроме того, в здании памятника архитектуры должны выполнить переустройство чердачного покрытия и восстановить лепнину.
Гостиный двор — это памятник архитектуры федерального значения, символ торгово-купеческого Кунгура и единственный сохранившийся на Урале образец таких строений. Здание построено в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Другие подобные сооружения сохранились до наших дней только в Санкт-Петербурге и Костроме.