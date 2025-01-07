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Posted 7 января, 10:30

Published 7 января, 10:30

Modified 7 января, 10:30

Updated 7 января, 10:30

Реставрацию Гостиного двора в Кунгуре профинансируют из бюджета Пермского края

Деньги на реставрацию Гостиного двора в Кунгуре выделят из краевого бюджета

7 января 2025, 10:30
Фото: properm.ru.

Реставрацию Гостиного двора в Кунгуре профинансируют из бюджета Пермского края

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Кунгур
Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Работы по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре планируют профинансировать из бюджета Пермского края. В перечень включены и проектно-изыскательские работы, которые проводились в 2024 году. Сейчас проект проходит оценку госэкспертизы, сообщили интернет-газете «Текст» в Минстрое Прикамья.

Реконструкция, включая разработку проекта, запланирована на 2024–2026 годы. Документацией предусмотрены ремонт и усиление фундаментов, ремонт трещин в бутовой и кирпичной кладке здания, а также переустройство перекрытия цокольного этажа наружной галереи. Кроме того, в здании памятника архитектуры должны выполнить переустройство чердачного покрытия и восстановить лепнину.

Гостиный двор — это памятник архитектуры федерального значения, символ торгово-купеческого Кунгура и единственный сохранившийся на Урале образец таких строений. Здание построено в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Другие подобные сооружения сохранились до наших дней только в Санкт-Петербурге и Костроме.

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#Общество#Пермь#Памятник архитектуры#Кунгур#Архитектура#Гостиный двор
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