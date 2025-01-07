Деньги на реставрацию Гостиного двора в Кунгуре выделят из краевого бюджета

Работы по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре планируют профинансировать из бюджета Пермского края. В перечень включены и проектно-изыскательские работы, которые проводились в 2024 году. Сейчас проект проходит оценку госэкспертизы, сообщили интернет-газете «Текст» в Минстрое Прикамья.