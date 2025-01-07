Два человека погибли на пожаре в Краснокамске в рождественское утро

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточняют, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 03:57. На ликвидацию огня выезжали 16 человек и шесть единиц техники. Как оказалось, загорелась квартира на первом этаже. До прибытия первых подразделений из дома самостоятельно вышли 19 человек, в том числе двое детей. К сожалению, два человека погибло. Предварительная площадь возгорания составила 2 кв. м.