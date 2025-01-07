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Posted 7 января, 07:20

Published 7 января, 07:20

Modified 7 января, 07:20

Updated 7 января, 07:20

В Краснокамске утром 7 января на пожаре в квартире погибли женщина и мужчина

Два человека погибли на пожаре в Краснокамске в рождественское утро

7 января 2025, 07:20
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

В Краснокамске утром 7 января на пожаре в квартире погибли женщина и мужчина

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Краснокамск
Причина возгорания в квартире еще уточняется.

Сегодня, 7 января, в Краснокамске произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома на Комсомольском проспекте. В результате погибли люди. Следственный отдел по городу СУ СК России по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по этому факту.

По предварительной информации, огонь в квартире вспыхнул утром. Во время тушения пожара были найдены тело женщины, а также мужчина в бессознательном состоянии. Спустя непродолжительное время пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Следователь провел осмотр места инцидента, назначил судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточняют, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 03:57. На ликвидацию огня выезжали 16 человек и шесть единиц техники. Как оказалось, загорелась квартира на первом этаже. До прибытия первых подразделений из дома самостоятельно вышли 19 человек, в том числе двое детей. К сожалению, два человека погибло. Предварительная площадь возгорания составила 2 кв. м.

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС организовали проверку. Выясняются обстоятельства и причина пожара.

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