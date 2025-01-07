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Posted 7 января, 15:59

Published 7 января, 15:59

Modified 7 января, 16:16

Updated 7 января, 16:16

В Перми двое мужчин заблудились ночью 4 января в лесу

Двое пермяков заблудились ночью в зимнем лесу

7 января 2025, 15:59
Фото: fusionbrain.ai.

В Перми двое мужчин заблудились ночью 4 января в лесу

Сюжет
Кировский район
Один из приятелей позвонил в службу спасения.

Пермяки заблудились в лесу в Кировском районе. Инцидент произошел ночью минувшей субботы, 4 января. С оперативным дежурными Пермской городской службы спасения связался мужчина, который рассказал, что заблудился с другом в районе остановки «Банно-прачечный комбинат» в микрорайоне Крым.

Спасатели группы оперативного реагирования №7 тут же выехали к месту вызова. Они вывели двух мужчин из леса и передали их медикам скорой помощи.

В городской службе спасения просят жителей быть особенно внимательными зимой во время прогулок по лесу. Угрозу здоровью и безопасности могут нести холода, скользкие тропинки, ограниченная видимость, а также существующая опасность встречи с дикими животными. Лучше выбирать для отдыха более безопасные места пребывания на открытом воздухе, говорят спасатели.

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#Общество#Пермь#Спасатели#Служба спасения#Кировский район#Пермские спасатели
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