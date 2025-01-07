Двое пермяков заблудились ночью в зимнем лесу

В городской службе спасения просят жителей быть особенно внимательными зимой во время прогулок по лесу. Угрозу здоровью и безопасности могут нести холода, скользкие тропинки, ограниченная видимость, а также существующая опасность встречи с дикими животными. Лучше выбирать для отдыха более безопасные места пребывания на открытом воздухе, говорят спасатели.