Коллектив Пермского театра оперы и балета пожаловался на отсутствие новогодних премий

Posted 7 января, 13:30
Published 7 января, 13:30
Modified 7 января, 13:30
Updated 7 января, 13:30
В редакцию Properm.ru поступило открытое письмо от сотрудников Пермского театра оперы и балета. Артисты сообщают, что остались без традиционных новогодних премий, хотя ранее денежное поощрение за свой труд получали ежегодно.
Сотрудники рассказывают, что в других городских театрах, таких как Театр юного зрителя и Пермский театр кукол, сотрудники получили премии в размере 50 тыс. рублей. «Мы искренне рады за наших коллег, однако в нашей организации подобные выплаты отсутствуют, несмотря на высокие показатели работы театра и значительный вклад в культурную жизнь города», — говорится в электронном письме.
Сотрудники напоминают, что Пермский театр оперы и балета является визитной карточкой города и символом его культурного наследия. Артисты создают уникальные постановки, на которые приезжают зрители со всей России. Однако они испытывают чувство несправедливости и разочарования из-за отсутствия поощрений за проделанную работу. Коллектив театра надеется, что после освещения вопроса проблема решится, и справедливость восторжествует.
Корреспондент Properm.ru направила запрос в пресс-службу министерства культуры Пермского края с просьбой объяснить ситуацию и ответить, будут ли выплачены новогодние премии для сотрудников Пермской оперы. Ответ на него ожидается.