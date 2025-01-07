Коллектив Пермского театра оперы и балета пожаловался на отсутствие новогодних премий

Сотрудники рассказывают, что в других городских театрах, таких как Театр юного зрителя и Пермский театр кукол, сотрудники получили премии в размере 50 тыс. рублей. «Мы искренне рады за наших коллег, однако в нашей организации подобные выплаты отсутствуют, несмотря на высокие показатели работы театра и значительный вклад в культурную жизнь города», — говорится в электронном письме.