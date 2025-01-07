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Posted 7 января, 13:30

Published 7 января, 13:30

Modified 7 января, 13:30

Updated 7 января, 13:30

В Пермском театре оперы и балета не выплатили новогодние премии сотрудникам

Коллектив Пермского театра оперы и балета пожаловался на отсутствие новогодних премий

7 января 2025, 13:30
Фото: Андрей Чунтомов. пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

В Пермском театре оперы и балета не выплатили новогодние премии сотрудникам

Сюжет
Театр оперы и балета
Денежное поощрение было ежегодным, отмечают сотрудники.

В редакцию Properm.ru поступило открытое письмо от сотрудников Пермского театра оперы и балета. Артисты сообщают, что остались без традиционных новогодних премий, хотя ранее денежное поощрение за свой труд получали ежегодно.

Сотрудники рассказывают, что в других городских театрах, таких как Театр юного зрителя и Пермский театр кукол, сотрудники получили премии в размере 50 тыс. рублей. «Мы искренне рады за наших коллег, однако в нашей организации подобные выплаты отсутствуют, несмотря на высокие показатели работы театра и значительный вклад в культурную жизнь города», — говорится в электронном письме.

Сотрудники напоминают, что Пермский театр оперы и балета является визитной карточкой города и символом его культурного наследия. Артисты создают уникальные постановки, на которые приезжают зрители со всей России. Однако они испытывают чувство несправедливости и разочарования из-за отсутствия поощрений за проделанную работу. Коллектив театра надеется, что после освещения вопроса проблема решится, и справедливость восторжествует.

Корреспондент Properm.ru направила запрос в пресс-службу министерства культуры Пермского края с просьбой объяснить ситуацию и ответить, будут ли выплачены новогодние премии для сотрудников Пермской оперы. Ответ на него ожидается.

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