На катке у Театра-Театра пройдут мастер-классы по фигурному катанию

Posted 7 января, 09:00
Published 7 января, 09:00
Modified 7 января, 09:00
Updated 7 января, 09:00
Завтра, 8 января, на «Бионорд катке» у пермского Театра-Театра состоится развлекательная программа в честь Всероссийского дня фигурного катания.
Зрители смогут увидеть показательные выступления воспитанников спортивных школ олимпийского резерва «Орленок» и «Старт». Как сообщает пресс-служба краевого министерства спорта, в программе будут представлены одиночное и синхронное катание на коньках, а также выступление танцевальных дуэтов.
Сеансы массовых катаний запланированы с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 18:00. В это время для пермяков и гостей города пройдут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию от мастеров спорта России. Для участия в массовом катании нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.