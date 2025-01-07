На катке у Театра-Театра пройдут мастер-классы по фигурному катанию

Сеансы массовых катаний запланированы с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 18:00. В это время для пермяков и гостей города пройдут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию от мастеров спорта России. Для участия в массовом катании нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.