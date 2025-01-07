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Posted 7 января, 09:00

Published 7 января, 09:00

Modified 7 января, 09:00

Updated 7 января, 09:00

На катке у Театра-Театра 8 января состоятся мастер-классы по фигурному катанию

На катке у Театра-Театра пройдут мастер-классы по фигурному катанию

7 января 2025, 09:00
Фото: properm.ru.

На катке у Театра-Театра 8 января состоятся мастер-классы по фигурному катанию

Посетители смогут увидеть и показательные выступления юных спортсменов.

Завтра, 8 января, на «Бионорд катке» у пермского Театра-Театра состоится развлекательная программа в честь Всероссийского дня фигурного катания.

Зрители смогут увидеть показательные выступления воспитанников спортивных школ олимпийского резерва «Орленок» и «Старт». Как сообщает пресс-служба краевого министерства спорта, в программе будут представлены одиночное и синхронное катание на коньках, а также выступление танцевальных дуэтов.

Сеансы массовых катаний запланированы с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 18:00. В это время для пермяков и гостей города пройдут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию от мастеров спорта России. Для участия в массовом катании нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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#Спорт#Общество#Пермь#Каток#Фигурное катание
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